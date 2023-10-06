前特偵組發言人、曾任台灣高檢署檢察官的名律師張進豐與兒子張庭耀，被控向建商佯稱投資澳洲墨爾本市區土地獲利可期，卻涉嫌偽造匯款證明詐騙澳幣1325萬，約台幣2.65億元，被依詐欺、偽造文書罪起訴，台北地院6日下午將首度開庭傳喚張進豐。張今回應，建商使用不實事證，誤導檢察官起訴他，會對建商提告偽證、詐欺罪。

張進豐說，經他向法院閱卷後，發現建商使用不實事證，並多次偽證，導致他遭檢察官因錯誤資訊而起訴。他已收集足資證明建商偽造不實指訴證據，並送往澳洲辦事處認證。

張進豐表示，相關證據除將於審判中提出供釐清外，也將對建商不法行為提出刑事及民事損害賠償訴訟。

張進豐指出，本案在閱卷後發現，提告建商於另案相關民事訴訟中，因貪圖不法利益，有多人共同詐欺法院行為，涉嫌詐欺、偽證等罪，已掌握証據一併提告。

張進豐重申，建商所提告詐欺，其實只是單純的投資糾紛；投資人權益始終受到保障，並有足額抵押。他並強調，建商與澳洲公司間的民事紛爭，雙方已委任律師在澳洲法院處理中。