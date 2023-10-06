2024總統大選只剩下3個多月的時間，然而民進黨總統參選人賴清德在民調依然保持領先，藍白合作已成為政壇矚目焦點。對此，國民黨籍前立委孫大千也忍不住了，在臉書PO出「給朱立倫主席的一封公開信」，直言國民黨不計代價也要保住中華民國，請立即啟動和民眾黨的整合吧！

孫大千今（6）日指出，今年又是一個沒有中華民國的中華民國國慶。民進黨消滅中華民國的意圖已經昭然若揭，2024年的總統大選將是中華民國的最後保衛戰。孫強調，國民黨總是不斷強調，捍衛中華民國是我們的責任和使命，但「為什麼到了面對中華民國生死存亡的關鍵時刻，還要計算黨的利益和黨的得失呢？只要能夠保住中華民國的和平與繁榮，我們國民黨就算粉身碎骨，也在所不惜，不是嗎？」

除此之外，孫大千還質疑，國民黨一再對外宣稱，國民黨總統參選人侯友宜的民調已經後來居上。既然如此，為什麼我們不敢和民眾黨參選人柯文哲比民調呢？我們一再對外放話，國民黨擁有龐大數量的縣市長和立法委員。既然如此，我們應該有信心可以贏得民調，為什麼我們不敢堂堂正正的和民眾黨進行整合呢？

回顧歷史，孫大千稱，一百多年前，無數的黨內先賢先烈，為了創立中華民國，拋頭顱，灑熱血。他們為了中華民國，連命都可以不要，「我們今天究竟還要執著什麼？究竟還要算計什麼？」孫認為，此時此刻，是推動在野整合的最後機會，一旦錯過，中華民國將難逃被消滅的命運。

孫大千表示，「朱立倫身為國民黨的黨主席，想必不會忘記國民黨歷史任務。這正是展現我們國民黨的氣魄和格局的時刻，也是展現您個人領導力和決斷力的時刻。我們國民黨可以挺著胸膛倒下，也要不計代價保住中華民國，請您立刻啟動和民眾黨的整合吧！」