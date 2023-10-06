「2023旺旺中時房產金牌獎」以最公正、專業的角度，評選出台灣最優質的房地產業者，共有51個獎項，其中「代銷品牌卓越獎」競爭激烈，正群廣告不負重望一舉拿下殊榮，成為代銷業中出類拔萃的業者。

正群廣告協理邱敬能說:「我們希望藉由房地產發展，與客戶之間搭起業主與消費者間溝通的橋樑，也希望我們能夠讓這些造夢者，也就是這些買房消費者買到心目中完美的房子。」

邱敬能指出，希望以公司的專業，結合北部的經驗來揮軍南下。正群廣告能夠創造可能性、能夠服務消費者，若消費者選擇相信我們，正群廣告將把關消費者未來的幸福，「如果你如果要找到幸福，找正群廣告就對了。」。

正群廣告協理邱敬能表示，買房的消費者就像造夢者，正群廣告將把關他們買房的幸福。(圖:中時新聞網)

「除了獲獎受到肯定之外，認可消費者長久的努力，才是經營之道。」邱敬能說。正群廣告成立於2018年，將突破性的行銷策略導入市場，與多位頂尖人才結合併進，堅持以「服務」為本、以「創新」為核心、以「善」為理念，強勢打造與眾不同的企業文化。

2021年，正群廣告秉持對地產業的熱愛，將縱橫北部的熱情與專業化為利器，大舉揮旗前往南台灣佈局。透過堅強團隊與過往數年砥礪，精準的組織策略將於市場打造獨樹一格的全方位產品行銷，擘劃地產業的全新版圖，本次獲得「代銷品牌卓越獎」實至名歸。

台灣房地產業歷經數10年淬鍊，打造深厚的品牌實力，透過旺旺中時房產金牌獎的評選，也重塑大眾對於住宅價值的定義。2023旺旺中時房產金牌獎也強調「代銷」作為房地產業舉足輕重的地位，除了在消費者與建商之間搭起溝通拱橋，更需要擁有規劃與行銷能力，在理解客戶需求和建商優勢中兼容並蓄，正群廣告將持續為雙方權益把關。