桃園市衛生局日前會同食藥署前往新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司查核進口肉品，查獲近15萬公斤進口美國豬肉，其產地卻標示為加拿大及英國，涉及原產地標示不實。桃園市國民黨團今召開記者會批評執政黨，並高喊口號訴求「加重改標刑責、開放邊境管理，公布所有流向」。

桃園市衛生局上周接擭食藥署通知有2家廠商有違規改標的情形，派員至新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司追查釐清，發現新興冷凍自6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4633箱、約9萬4377公斤製成「前腿肉捲」，切片為豬肉火鍋肉片售出，外包裝卻標示原產地「加拿大（豬肉）」，已全數出貨，銷往15個縣市，包括桃園、宜蘭、花蓮、基隆、新北、台北等。

瑞騰國際於7月7日、9月22日進貨「美國冷凍豬梅花肉」共4萬7164.05公斤，製成豬肉片（重組肉）與豬梅肉捲共出貨2萬6965.2公斤，業者坦承豬肉片（重組肉）外包裝標示原產地「加拿大」、豬梅肉捲外包裝標示原產地「英國」，由於公司登記地為新北市，後續交由新北市衛生局處辦，經調查統計，瑞騰國際該批偽標美豬流入桃園市下游15家廠商，皆已無現貨。

國民黨黨團總召梁為超、副總召徐其萬、李柏坊、朱珍瑤、執行長徐玉樹、市議員黃婉如、舒翠玲、張碩芳等人今召開記者會，眾人批評偽標美豬大量流向餐飲業，消費者全吃下肚，食安風暴隱然成形，洗產地的做法內情恐不單純，要求市府持續擴大嚴格追查，並禁止相關肉品流向傳統市場、超市、火鍋店等。

張碩芳指出，據食藥署「豬肉儀表板」資料顯示，今年1月1日至10月4日進口豬肉8萬1996.72噸，其中加拿大、西班牙分別進口3萬3023.47噸、2萬1265.91噸，美豬則進口1萬452.71噸排名第3，豬肝等內臟從美國進口3637.7噸。市議員吳進昌則認為，動物的內臟最容易累積萊克多巴胺，應該全面禁止進口才對。

舒翠玲說，黨團早在2年前便多次呼籲民進黨團及市府，考量全民健康不要進口萊豬，而當初修正桃園市食品安全自治條例，要求牛、雞、豬所有供人食用的肉類及其他相關產製品不得檢出乙型受體素和萊克多巴胺，就是擔憂萊豬會成為食安破口，為了預防這件事發生才修正，但沒想到人民還是被瞞在鼓裡，要求政府應公開進口食品的資訊讓地方政府可以追蹤查詢。

黨團另提及，台灣從2021年元旦起，開放含萊克多巴胺的美豬進口，但奇怪的是自此後，美豬卻突然從消費市場上消失，找不到相關產品，坊間幾乎看不到販售美豬的標示，當時很多人就有懷疑是不是有洗產地的問題，否則進口美豬動輒上千噸，市面上怎麼可能看不到、買不到。

黨團還說，消基會今年曾經抽查各通路共289件含豬肉成分產品，但居然其中沒有1件是美國產製豬肉產品，證明進口食品的資訊透明度和安全性都無法獲得人民的信任。尤其被查獲偽標加拿大、英國的進口美豬，更是已經大量流入餐飲業者，被消費者吃下肚，如果事後被查出含萊克多巴胺成分，絕對會全民炸鍋，演變成食安風暴。