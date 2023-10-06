總統大選進入白熱化階段，民眾黨主席柯文哲提出具體方案，稱「挑5家民調、做幾次，輸的做副手」。對此，國民黨總統參選人侯友宜表示，將在既有的基礎下積極溝通藍白如何合作；至於近期會與前高雄市長韓國瑜合體造勢，侯強調，這是為黨內立委參選人的造勢場合，為他們加油打氣。

在野整合的聲浪不斷，柯文哲結束訪美行今（6）日清晨抵台，先前民眾黨曾就藍白合議題表達比民調，輸得退選，柯文哲今再拋出方法，認為台灣做民調行之有年，可挑5家民調做。侯友宜表示，這段時間國民黨與民眾黨堆疊很多善意，在這既有基礎之下，藍白合會更積極做好溝通。

對於11日中廣董事長趙少康將於台北市中山區松江路召開記者會，以「戰鬥藍」的名義，召集全台33位自家藍營立委參選人，與韓國瑜、侯友宜，一同發表共同政見草案。侯友宜強調，其實大家集合在一起，都是老朋友了，韓國瑜也好、趙少康也好，當天我們就是團結在一起，為黨內立委加油打氣，讓立委能夠高票當選。

針對侯友宜將以市民身分參加新北市的國慶升旗典禮，遭綠營冷嘲熱諷，侯友宜直言，他現在是請假，沒有在執行公務的話，當然是以市民身分參與，昨天颱風天就有人在說他放什麼颱風假，但他持續關心新北市的狀況，取消所有選舉行程，反而民進黨總統參選人賴清德，一早還參加後援會活動，甚至有行政官員參加。