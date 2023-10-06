行政院2022年底推動「中小企業整體競爭力提升方案」，總計投入950億元經費，協助中小企業在疫後時代快速跟上全球復甦腳步。台新銀行表示，對中小企業而言，除應付瞬息萬變的外在經濟環境，行政事務與內部人員管理也是營運面的一大挑戰，例如面臨「薪資撥付」的剛性需求，要如何安全、迅速地順利發放員工薪資，甚至提升員工福利，一直是規模較小、無議價能力的小型企業的普遍難題。雖然各家銀行都有提供薪資轉帳服務，但因服務人力有限，大多不主動受理人數小於30人公司的申請，即便受理，從中小企業提出申請到實際撥薪，中間須經過多道作業關卡，種種痛點也讓小型企業有苦難言。

為此，台新銀行推出「數位薪轉微星專案」，適用對象鎖定全臺中小企業，線上申請專案服務只需3分鐘，安全又便捷，員工也能同步線上開立數位存款帳戶，或線上預約開戶再至任一分行領取存摺、金融卡。後續更規劃線上專家撥薪教學，讓中小企業一站式完成薪資轉帳需求，將過往需耗費兩至三個月的申請至撥薪過程，縮短至一週內即能完成。

申辦「數位薪轉微星專案」的公司及員工還可享多重優惠，公司開立「頭家專屬新臺幣優利活存帳戶」，帳戶金額達新臺幣20萬元以上即享存款利率加碼，依據不同帳戶金額更享優惠階梯式存款利率，最高加碼0.3%，另外還提供中小會員權益之交易優惠，每月享最高50次跨提或跨轉免手續費。針對申請「數位薪轉微星專案」中小企業之員工，台新銀行也提供每月5次跨行提款、轉帳免手續費，基金申購定期定額前6次免手續費、單筆不限金額手續費2折優惠，於自動化通路換匯還享美元減碼優惠，並有多項優惠存款與客製化貸款專案可選擇。