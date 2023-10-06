近日發現有業者進口美國豬肉卻標示產地為加拿大、英國，國民黨總統參選人侯友宜今痛批，已經發生雞蛋洗產地，人民對政府沒信心，現在又發生美豬洗產地，民進黨不出來道歉很奇怪，他要求未來不只是標示產地，萊劑更要標示清楚。

侯友宜指出，先前雞蛋問題人民不安心，現在又來一個美豬洗產地的問題，到底有多少美豬因為洗產地已經進到人民肚子裡？已經連續2次出現洗產地問題，民進黨政府把關把關得不嚴格，當然要道歉，怎麼會不道歉呢？道歉是對人民道歉。

侯友宜表示，現在最重要是把那批美豬重組肉片的流向搞清楚，對全民做一個公佈跟交代，不然人民還在擔心多少洗產地豬肉流落在外面，政府必須針對進口美豬要完整稽查並全部公開、清楚公布流向，民眾有知的權利。

對於家長學生流感高端疫苗，台北市目前不讓高端進校園，新北市是否也不會讓孩子打到高端。侯友宜表示，新北市府在第一個時間就特別把所有疫苗的資訊都公開透明，也讓家長來做選擇。

侯友宜指出，新北會嚴格要求，學校針對疫苗資訊一定要跟家長講清楚，目前是哪幾種疫苗、哪幾種是什麼樣的狀況，讓家長們有更多的資訊，去做精準判斷。

至於行政院副院長鄭文燦針對廣告提出告訴。侯友宜強調，雞蛋到現在為止，內幕重重，民進黨一直沒有交代，超思的進口蛋到底問題在哪裡？為什麼有這麼多逾期蛋要銷毀、浪費公帑，問題又在哪裡？這麼多問題都沒有解決。

侯友宜認為，這是人民想要了解的聲音，當人民對官員提出合理評論，他就站在人民的立場為人民發聲，這哪裡有錯？所以他呼籲民進黨，把清楚來龍去脈告訴人民，這才是人民要的答案，不要浪費司法資源。