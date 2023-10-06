台灣第一位在輕艇女子激流K1划進奧運殿堂的張筑涵，今天上午準決賽以110.93分第二的成績闖進下午決賽，有機會為中華隊奪取獎牌；男子輕艇激流C1好手吳融政也同樣晉級決賽。

輕艇標竿賽比的是速度和耐力，整個過程分為綠竿和紅竿，綠竿必須直接通過，而紅竿則是要逆流而上，最後以選手的秒數來計算分數，分數愈少愈好。大陸選手李露以102.58秒划完全程，但被罰了4秒時間，因此分數為104.58分；張筑涵以110.93秒結束，得到110.93分排名第二，下午決賽想要奪金的最大勁敵就是李露。

吳融政在準決賽划了114.66秒，但被罰了304秒，總成績418.66分，所有參賽選手中排名11，原本是無法進入決賽的，但日本、哈薩克、烏茲別克和泰國都有兩位選手的成績都排在他前面，依規定每個國家只能有一名選手進入決賽，因此吳融政幸運的取得決賽門票。