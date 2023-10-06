民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞。（本報資料照）

林秉樞因施暴民進黨立委高嘉瑜案，被台灣高等法院駁回上訴判決確定，今(6)天上午他到新北地檢署報到入監服刑，在辯護律師陳頂新陪同下帶著黑帽和黑色口罩現身。

林秉樞原預計刑期為不可易科罰金的傷害8月部分扣掉收押226天，等於服刑14天並繳交78萬元罰金就執行完畢，但他向檢方聲請易科服刑被駁，刑期需多加554天，對此陳頂新則說，會提出異議，將看新北地方法院如何裁定。

林秉樞今天上午8時30分前往新北地檢署執行科報到入監，他在陳頂新陪同下現身新北檢大廳執行科，帶著黑帽與口罩，露出些許未刮乾淨的鬍渣，但氣色比起羈押期的滿臉倦容來得好。

據悉，林秉樞向檢方執行科聲請2年2月的易科服刑，被檢方以他多次暴力、脅迫對待女性、拍攝女性私密影像，又在前案獲緩刑判決不久後仍不知警惕，再以相同手法犯案，並未與被害人達成和解、獲得原諒等理由，不准其易科罰金聲請。

對此，陳頂新則說，會再向法院提出異議，捍衛林秉樞的權益。

2020年8月，林秉樞與前女友爭吵，傳訊恐嚇對方「我會殺妳喔」，前女友對林提告，被依恐嚇罪判處林拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。

未料前年11月間，林秉樞再對立委高嘉瑜施暴，被依傷害等罪處2年10月徒刑，其中傷害罪8月不得易科罰金，二審維持原判，但林未上訴，全案判決確定。

檢方以林在緩刑期內另犯傷害罪被判刑8月，符合撤銷緩刑宣告原因，向法院聲請撤銷緩刑，新北地院裁准。