資料流量因此爆發性成長，IDC預估，2020~2025年全球資料流量複合年成長率將達28%，2025年將成長為175 Zetta B。隨著各種應用持續不斷追求傳輸速度，高速傳輸介面每一個世代的演進，也持續往更高的傳輸速率邁進，如有充電、資料、影音傳輸的Thunderbolt4、USB4，有影音傳輸的HDMI 2.0與Displayport 2.1。USB4能提供最高每秒40GB的傳輸速度，跟Thunderbolt4一樣的地方是只要用一條線就能連上螢幕、就能傳輸8K影像，都只採用USB Type-C介面。

資料中心、AI等加快HPC(高速傳出)等新應用不斷推出，提高對於傳輸效能的要求，PCI-SIG組織近年積極推動PCIe介面進展，平均每3年更新一次規格。目前主流的PCIe 5.0已趨於成熟，採用Zen 5架構的EPYC Turin至少要等2024年才會推出，目前已經有傳聞將支援PCIe 6.0。

信驊隨新伺服器平台Sapphire Rapids和Genoa放量，BMC(遠端控制器晶片)晶片AST 2600滲透率將成長至40~50%，將提升BMC平均單價，下世代BMC晶片AST 2700持續跟Intel 2024年新平台合作。信驊現階段除持續擴大BMC的應用領域，由伺服器擴至交換器、儲存、邊緣運算、AI伺服器等，對於非BMC領域也積極耕耘，包括視訊延伸產品及全景多影像拼接影像處理晶片，隨滲透率逐步提升，未來將成為公司第二具獲利引擎，信驊預計今年非BMC營收比重站穩1成以上。

譜瑞-KY走過2020~2021年疫情期間的PC搶買潮，今年產業呈現L型復甦，研調機構、業界均看好明年PC/NB市場將回溫，譜瑞-KY在2024年可望受益換機循環，帶動營運回溫。譜瑞-KY的USB4 Retimer已打進超微、高通平台，預期2024年將大量導入新機種。譜瑞-KY的USB4滲透率在2023年已翻倍，2024年可望比2023年再加倍，2024年後的PC、NB新機至少將帶入一個USB 4傳輸接口，且新機種傳輸接口數量會再提升，對譜瑞-KY營運提振可期。

至於祥碩，其USB4裝置端晶片在今年下半年開始出貨，由於為六合一整合型晶片、單價較高，未來滲透率提升後可望提升整體獲利。