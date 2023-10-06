民進黨創黨元老、已退黨的前立委魏耀乾今天宣布投入台南市第1選區立委選舉，無黨籍的他發表聲明說，將以「黨外」精神鞭策政府，不容荒廢台南溪北建設。

魏耀乾在前台南縣長蘇煥智、前台南市政府機要秘書楊澤泉的陪同下，今天在台南市新營區宣布投入第1選區（後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區）立委選舉。

魏耀乾發表聲明指出，他別離政壇30年，將以「黨外」精神為基層及溪北邊緣化，全力鞭策政府，要民主及地方自治，不容荒廢溪北建設。

魏耀乾同時批評民進黨政府已完全變質，壟斷輿論，壓制異己，形成「綠色恐怖」，背離台灣人民的託付，「在我人生最後一哩路，以黨外參選立委，報答當年鄉親栽培之恩並請罪」。

現年73歲的魏耀乾，台南市佳里區人，是民進黨創黨元老，曾擔任第1屆增額立委和第2屆立委，也代表民進黨參選馬祖（連江縣）立委，2000年12月因和民進黨理念不合，宣布退黨自行參選台南縣長失利後，逐漸淡出政壇。

魏耀乾宣布投入的第1選區，民進黨籍立委賴惠員尋求連任，國民黨則徵召前台南縣議員程雅雲兒子周宏昌出馬。