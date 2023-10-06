明星夫妻檔陶晶瑩、李李仁去年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐百貨美食街，一度創下三天完售的業績，但開業1年多就低調撤出美食街，專做網路銷售。另一名女星郭靜也曾面臨類似的處境，開業1年收掉2家百貨門市，最近她突破瓶頸，宣布與品牌合作，將再開一間限定店。

陶晶瑩6日稍早開直播證實辣杯杯退出百貨美食街，主因是台灣餐飲業人手不足，辣杯杯開幕日就缺內場員工，很多股東都得下來做，「我們內場平均需要四到六個人，後來剩兩個人，兩個人很辛苦，其中一位就說累了不做，我們真的找不到人」；陶子表示，百貨公司當時有慰留，她回應若能協助找員工就答應，無奈合約到期時還是缺工，只好撤櫃。

陶子感嘆台灣缺工的情形不只發生在餐飲業，美髮業也有同樣的狀況，至於會不會繼續經營辣杯杯，陶晶瑩表示全台北中南都有百貨業者邀約進駐，她一致回應：「只要你幫我找工作人員，我就加給你看。」陶晶瑩重申，他們一直都有在努力，雖然不做實體店面，但還是有出料理包，專做網路銷售。

陶晶瑩開的「辣杯杯」轉型為網路銷售。（圖／FB@陶晶瑩）

郭靜去年也進軍餐飲業，砸百萬推出自創滷味品牌「麻十七」，開幕日邀請吳宗憲、謝坤達、柯有倫、何美到場剪綵，現場熱鬧滾滾；此外，郭靜除了在台北設點，北部、中部也都有門市，半年內就開三家，生意、評價都不錯，但今年8月她的經紀人證實收掉101、忠孝SOGO百貨門市，主因是服務業人力吃緊，決定要改變營運模式，其餘門市正常營業、不受影響。

郭靜開的滷味店與專為一人創業而生的餐飲品牌公司合作。（圖／FB@郭靜）

郭靜8月底在社群宣布，麻十七與餐飲品牌公司合作，結合攤車實現一人創業，10月11日開張期間限定的小巨蛋showroom，郭靜喜孜孜地透露目前全台共有五家分店，「大家久等了～麻十七正式回來了！！」喜訊傳開後，許多網友都留言表示願意支持。