行政院會28日拍板12項護理政策，包括補助醫院護理人員小夜、大夜班費，每年預計40億元，其中20億元由健保總額支出，但護理及醫界團體皆反對由健保支應，認為應編列公務預算。對此衛福部長薛瑞元表示，今年健保總額協商時已經提出這個項目，待確定後明年就可以實施，其餘措施則需以公務預算支應，最快後年實施。

行政院上周拍板12項護理改善計畫，重點包括三班護病比、補助夜班費等。薛瑞元近日接受媒體專訪表示，夜班是護理人員最大的壓力來源，對個人生理和生活造成壓力，導致無法持續在職場裡面留任，平均7到10年就會離開，「當我們要推三班護病比時，夜班護理人力最可能不足，因此就要去處理夜班費的問題」。

財源方面，薛瑞元說明，今年健保總額協商已有提出這個項目，如果總額確定下來，將有一筆錢是作為夜班費獎勵，明年就可以實施；至於12項改善計畫中，的確有一些需要公務預算支應，頂多在明年報計畫，行政院通過、立法院預算審查通過後，最快也要後年才可以實施。

對於護理團體擔心夜班費獎勵可能造成「白班搶夜班」情形，薛瑞元認為，未來三班護病比上路後，夜班可能需要3、4個人，縱然有1位想要包夜班，也是不夠的；每個醫院可能制度不一樣，但無論如何，同一病房的每個人都有機會輪夜班，所以不會有搶夜班這種事情。

針對護理師護士公會全聯會提出的「70萬年薪保障」訴求，薛瑞元說，這需要從長計議，由於護理人員薪資是由各醫院決定，衛福部不能強迫醫院一定要達到這樣的起薪；但不反對針對重症、加護病房等單位額外提供保障，例如加護病房沒有白班夜班之分，會將夜班費獎勵經計算後，由醫院分配給實際上夜班的人。

另外，衛福部規劃三班護病比明年上路。薛瑞元表示，今年底會把標準訂出來，醫院必須補人力進來，因此會給予3年的過渡期，希望醫院在3年後完全符合三班護病比標準；越早達成、達成比例越高的醫院，衛福部會給越多獎勵金，預計由公務預算支應。