中部一名女子日前在家中突然意識不清，呼吸微弱被家人送醫，經醫院檢查了解，女子竟把抗憂鬱藥物及安眠藥當一般感冒藥，1天服用3次，導致「血清素症候群」陷入昏迷，後來在醫院整整躺3天才醒來。

大甲李綜合醫院指出，患者被家人送來醫院急救時，已經意識不清、呼吸微弱，其家屬擔心患者腦中風，由於其血氧量低，趕緊送進加護病房觀察並進一步檢查。

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠表示，患者在晚上11點多被送到急診，到院後已經意識不清，家屬告知患者罹患憂鬱症，擔心是否跟藥物有關，醫院緊急施打反轉藥劑，試著把藥物代謝掉，讓患者清醒，沒想到卻沒效果，家屬開始擔心是不是腦中風，因此轉診神經內科治療。

張峻誠說，由於發生腦中風必須在發病3小時內接受靜脈注射血栓溶解治療，因此進行一連串檢查。

張峻誠說，由於患者施打反轉劑沒起色，才一度懷疑是不是腦幹中風，但是檢查都沒有發現腦溢血，家屬也不清楚患者是否服藥過量，吃了什麼藥，後來他透過健保卡讀取患者就醫紀錄，得知患者才剛到診所拿憂鬱症的藥，從藥物推斷，患者可能產生「血清素症候群」。

張峻誠說，患者發燒、全身顫抖、血氧濃度很低，神經反射沒出現異常，由於症狀不像中風，又懷疑如果是腦膜炎，必須要改採其他方式治療，後續先插鼻胃管進行洗胃，給予氧氣，密切觀察病患的各項指數，待抽血報告出來後，確認血液中安眠藥濃度非常高，研判是抗憂鬱藥物引起。

張峻誠表示，患者因當服用抗憂鬱藥物及安眠藥，甚至把藥物當感冒藥，1天照3餐吃，導致身體內聚集大量的血清素，發生「血清素症候群」，嚴重恐導致死亡。

醫院指出，患者昏睡了3天後自行甦醒，意識也逐漸清醒，仍是昏沉、睡睡醒醒，期間因為藥物抑制呼吸，肺部嗆到而罹患吸入性肺炎，給予藥物治療後，會診身心科聯合治療，患者才平安出院。

張峻誠指出，颱風過後天氣變化大，接下來又逢雙十連假，不少基層診所、醫療機構休診，流感疫情又邁入高峰期，民眾如果生病用藥，一定要遵照醫囑，正確用藥，千萬不能擅自多吃藥。