新竹市政府2017年起開辦「社區愛享冰箱」社區福利活動，分享多餘的食物，原本東區有4座、北區2座及香山區1座，截至9月底今年已分享1萬5570公斤愛心食材，近期舊社社區發展協會也成立第8座社區愛享冰箱據點，每周四、五開放領取至食材取用完為止，盼分享續食理念，幫助有需要的人。

新竹市長高虹安表示，新竹市原已有7個愛享冰箱據點，分別為東區4座、北區2座及香山區1座，在疫情趨緩後市府立即重啟愛心食材捐贈活動，截至9月底今年已分享1萬5570公斤，並達5萬5萬5545人次受惠。

「溫飽或許在某個角落還是難題，」舊社社區發展協會理事長劉華玄說，盼透過社區愛享冰箱，不僅能讓食物不被浪費，又能照顧社區內需要的民眾，一舉兩得。他曾多次到下竹社區、科園社區與民富社區等愛享冰箱據點觀摩學習，了解志工人力分配、物資篩選、包裝、明示賞味期限等細節，以及管理現場領取物資時的安全維護，盼幫助到真正有需要的民眾。

市府社會處長黃佳婷說，成立冰箱據點絕非易事，除了前期的發想、統籌規劃，實際執行也必須考量人力與物資。感謝志工隊長邱國霖，協助召集志工隊員們，一起協助整理物資與發放；也感謝店家捐贈物資的暖心善舉，盼有更多社區能跟進響應，用愛打造「友善、互助、續食」城市。

舊社社區志工隊長邱國霖則說，招募志工的過程中相當順利，報名非常踴躍，甚至還超過預期人數，看到大家如此熱心公益，讓他覺得非常感動，也感謝竹市社區培力育成中心在開幕期間前來輔導，讓物資能夠順利發放完成。