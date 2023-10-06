美國紐約州教育廳於9月14日正式將我國「華語文能力測驗」(TOCFL)納入「雙語徽章」（New York State Seal of Biliteracy - NYSSB）採認測驗之一，開啟華語文能力測驗可運用於美國求學或就業的重要里程碑。

教育部自94年起專案補助「國家華語測驗推動工作委員會」，辦理華語文能力測驗研發與推廣。而華語文能力測驗參考「歐洲共同語文參考架構」（CEFR），分為準備級至流利精通級等4等8級架構，包含聽力、閱讀、口語、寫作等四大測驗，經多次標準設定研究，已與「美國外語教學協會能力指標」（ACTFL）相對應。

教育部表示，為深化「台美教育倡議」合作內容，並落實執行「華語教育2025計畫」，以幫助更多美國學生自我評量華語程度，及來台學習華語，教育部與國家華語測驗推動工作委員會自111年起，積極推動美國各州教育廳將華語文能力測驗納入「雙語徽章」（Seal of Biliteracy）架構。

教育部提到，「雙語徽章」推行的目的，在於鼓勵美國高中生學習各種語言，以流利地聽、說、讀、寫英語之外的語言，目前已獲得美國49州教育廳推行，符合資格的高中畢業生可獲頒雙語徽章，對於日後升讀大學或尋找工作機會有莫大的助益。

除美國紐約州教育廳外，目前華語文能力測驗亦獲加拿大溫哥華卑詩省教育廳、匈牙利教育辦公室、越南教育培訓部官方採認。教育部指出，未來華語文能力測驗將以「通過各州雙語徽章採認」為努力目標，為美國地區的華語學習者提供測驗服務，並為考生創造華語文能力測驗的證書價值。