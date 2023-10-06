「2023高雄愛．月熱氣球」愛河場繫留體驗活動10月9日浪漫升空。熱氣球繫留體驗活動深受民眾喜愛，反應熱烈，為了讓更多民眾可以從不同角度欣賞浪漫的愛河景觀，愛河場將再加開10月9日、10日、14日、15日、21日及22日上午場繫留體驗名額，歡迎大家利用連假到高雄歡度國慶。

高市府觀光局長高閔琳表示，因受颱風影響，「2023高雄愛．月熱氣球」10月7日、8日愛河場次已調整至10月21日及22日舉行。此次活動適逢國慶假期，為讓更多民眾體驗美好時光，將增加愛河上午場次名額，並於10月6日中午12時同步開放全台ibon機台及線上購票。

觀光局進一步說明，除了熱氣球繫留體驗外，下午場次結束後，還有迷你熱氣球光影展演秀。此外，活動期間每日下午3時至9時，於愛河畔也有美食假日市集，包括「阿伯滷味」、「感情蘿蔔粄」、「樂府炭烤玉米」等知名美食餐車都會在市集與大家相見歡，歡迎大家在微涼的初秋午後，來愛河搭乘熱氣球，並大啖人氣美食。