台北白晝之夜將在7日於信義區國父紀念館、台北市議會、台北市政府等場域跨夜舉辦，警方公布相關交通管制措施如下：

一、管制時間：10月7日(六)12時至10月8日(日)9時。

二、管制路段：

(一)市府路（松高路至松壽路）

(二)仁愛路四段快車道及北側慢車道（市府路至光復南路）

(三)逸仙路（松高路至仁愛路）

(四)一號道路（仁愛路四段至松壽路）

三、停車格暫停使用及黃線改為禁止臨時停車範圍：

(一)仁愛路四段（逸仙路至光復南路）北側機車停車格

(二)逸仙路(松高路至仁愛路)西側機車停車格

(三)光復南路(仁愛路至忠孝東路)東側黃線路段改為禁止臨時停車

(四)忠孝東路(光復南路至逸仙路)南側黃線路段改為禁止臨時停車

四、建議改道動線：

(一)東西向改道市民大道、忠孝東路。

(二)南北向改道敦化南路、光復南路、松仁路。

交通管制期間，周圍光復南路、忠孝東路、松高路、松壽路等路段將有車流增加的情形，信義分局除於重要路口及時段加派員警及義交人員疏導交通，並將視車流狀況實施彈性交通管制，請用路人遵循現場執勤員警、義交指揮。

另仁愛路南側慢車道於管制期間開放車輛往東進入光復南路南側巷弄或右轉至基隆路，以便利社區居民出入，請參與活動民眾勿違規穿越仁愛路快慢車道分隔島，應使用行人穿越道並依號誌通行，駕駛車輛行經路口時，遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。

信義分局呼籲，活動期間人、車潮增加，為降低交通衝擊，建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往，於人潮壅擠時，切勿推擠或行走於車道，如停車場滿場時，請勿持續在停車場外違規停等，警方將會依法開罰，以維護交通安全與順暢。