瑞銀財富管理投資總監辦公室近期調整了美國利率和美元觀點，因此相應更新對黃金的預測：2023年底預測值下修至1850美元/盎司（此前為1950美元/盎司），2024年6月預測值下調至1950美元/盎司（此前為2100美元/盎司）。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，由於黃金的關鍵驅動因素仍面臨不確定性，下行風險可能持續。但我們建議做多黃金的投資者繼續持有，因金價料將出現復甦。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，黃金對高利率料將維持更長時間的論調相對抗跌，但近期美國實際收益率進一步走高且美元全面走強，令金價失守關鍵點位。在短短七天內，金價下挫逾100美元/盎司，跌至3月以來最1820美元/盎司，跌破1850-1870美元的技術面支撐位。投機性淨多頭頭寸削減以及黃金ETF持續流出，均令需求承壓，不過央行買盤繼續帶來緩衝。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，接下來，將觀察美國實際收益率見頂的跡象，並據此更新投資建議。但同樣地，基於預期金價有望在未來6-12個月回升，已持有黃金多倉的投資者應繼續持有。而且，我們仍然看好黃金作為投資組合的對沖工具。