民進黨主席賴清德昨5日接受日本放送協會（NHK）及日本《讀賣新聞》專訪，讀賣新聞問到對於台獨的立場為何？賴清德表示，台灣已經主權獨立，如果不是主權獨立，怎麼會有總統選舉？所以不必要再宣布台灣獨立。「我的工作就是守護台灣主權，增進民主、和平及繁榮，然後推動國家建設，照顧人民的福祉生活」。

讀賣新聞問到，中國堅持一中原則及九二共識，如當選後中國仍要求如不接受九二共識，兩岸不可能重啟協商，打算如何做？及如何具體地在對等、尊嚴的前提下進行交流？賴清德說，幾十年來中國希望併吞台灣，也沒有放棄武力併吞台灣的企圖，甚至台灣每次選舉都進行干預，支持親中的政黨。中國一方面武力威脅台灣，又逼迫台灣接受「九二共識」。

他說，在野黨也接受這樣的看法，某黨的候選人直接接受符合一個中國原則的「九二共識」。另一位候選人主張兩岸簽和平協議，這個也是建立在一個中國的基礎上。還有一位主張兩岸一家親，又希望推動十年前的兩岸服務貿易協定等，這些都接受一個中國原則的主張。有些是直接接受，有些是間接接受，但這都不是台灣的主流民意。

賴清德說，他的兩岸處理方式，就是和平行動方案中的第四大支柱。只要在對等、尊嚴的前提下，願意跟中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉。其實，中國跟台灣有共同的敵人，這就是天災地變，還有傳染病，每年都會碰到地震的問題，颱風帶來的問題，還有一段時間就會發生傳染病的問題，台灣跟中國應該要共同合作，面對這些問題，照顧兩岸人民的福祉。

他說，兩岸也有共同的目標，就是應該要以人民為優先，應該要積極的去解決中國還有台灣各自的社會問題，然後也可以共同合作、互相協助，這個才是正確的道路。

被問到假如當選後要如何重啟協商？他說，在野黨為了談判交流而放棄主權，這是本末倒置、得不償失的作法，對台灣是不利的，也不符合現在台灣的主流民意，我堅守台灣主權的立場不會動搖，然後強化國防及與國際民主陣營合作，在對等、尊嚴的前提下，願意與對岸進行交流合作，這對台灣才有保障，對印太的和平、穩定才有幫助。

至於外交及軍事方面的專家都認為兩岸間的緊張情勢有可能再升高，？要舒緩這樣的情勢，應該採取何種行動？賴清德說，他是民進黨提名的總統候選人，也是民進黨的黨主席，未來會為和平奮鬥，除了守護台灣的主權外，也會維持台海的現狀，增進民主和平與繁榮而努力奮鬥。

他認為，台灣人民很清楚的認知，這一場選舉，絕對不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制獨裁的選擇，台灣到底要在民主的道路上，往前看繼續走壯大台灣的道路，還是接受一個中國原則，走回專制獨裁的老路，我相信台灣人民都看得很清楚。

被問到台獨的立場？賴清德表示，台灣定期改選各級的政府，包括總統，副總統、立法委員及縣、市長、議會、鄉鎮長、還有村里長，用此種體制來推動國家進步及服務人民。所以事實上，台灣已經主權獨立，如果不是主權獨立，怎麼會有總統選舉？所以不必要再宣布台灣獨立。

對於如何看待九二共識的問題？賴清德表示，1992年的香港會談並沒有共識，這是當時的陸委會主委蘇起自己發明的說法，蘇起也承認。2019年1月，習近平發表習五點時，對九二共識有明確的定義，就是一個中國原則及一國兩制。如果台灣接受了九二共識，等於放棄主權。沒有主權就沒有民主，也沒有自由，也沒有人權，所以台灣社會的主流民意是不會接受的，台灣不是中華人民共和國的一部分。