根據美國政府公告和消息人士,限制美國晶片製造設備向中國出口的最新規定正處於最後審查階段,顯示拜登政府準備在近日加強對北京設限。

路透社本月2日獨家報導,美國官員最近幾週警告中國,預計本月將更新限制向中國出口半導體設備和先進人工智慧(AI)晶片的規定。

消息人士說,最新規定將加強限制措施,並修補2022年10月7日首次公布規定的漏洞。這些規定已觸怒北京,加劇美中之間緊張關係。

白宮管理及預算局(Office of Management and Budget, OMB)昨天在官網公告一項規定,標題為「半導體製造項目出口管制、實體清單修改」(Export controls to Semiconductor Manufacturing Items, Entity List Modifications)。

不願具名的知情人士證實,這則公告指的是預定限制對中國出口晶片製造工具的措施。

前官員表示,在國務院、國防部、商務部和能源部就其研商內容達成協議前,白宮管理及預算局通常不會對外公告出口管制規定。

外界預期美國也會推出配套規定,加強限制用於AI的高端晶片出口,但美國政府尚未公告這方面的新規。

消息人士說,美國總統拜登政府有意同時公告這兩項規定。美國商務部發言人不願置評。(譯者:徐睿承/核稿:盧映孜)11201006