台灣政府與民間募集退役救災車輛捐助烏克蘭，首批配備醫療、軍事設備的48輛車於7月啟運烏克蘭，負責策劃這起專案的穆茲洛娃今天表示，已收到台灣民眾提供的人道援助。

彰化企業家白璨榮收購並整修報廢救災車輛捐助烏克蘭，各地縣市消防局等單位響應捐贈共約百輛救護車、消防車、復康巴士、皮卡車，經整修首批48輛車於7月13日啟運，9月上旬運抵波蘭，如今抵達烏克蘭。

Taiwan is sending 48 vehicles, including over 20 ambulances, 6 fire trucks and several dozen jeeps and minibuses to Ukraine.



Local volunteers also plan to fill the cars up with humanitarian aid and specialized equipment.



Thank you Taiwan 🇹🇼💘🇺🇦 pic.twitter.com/K5toFuVOqb — UNITED24media (@United24media) June 30, 2023

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，穆茲洛娃（Kateryna Muzlova）說：「我們說的是為前線烏克蘭武裝部隊提供的行動重症加護病房（救護車）、用來疏散行動不便者的車輛（復康巴士）、6台消防車、10多輛吉普車和小巴士。」

她表示：「大部分的車輛都已經移交給哈爾科夫（Kharkiv）到赫松（Kherson）整個前線的最終受贈者手中。」

穆茲洛娃稱轉交的車輛上還有藥品和軍事設備。

她說：「車上主要裝的是給孩童的玩具、食物、衛生用品、輪椅和其他醫療設備及藥品。台灣的朋友還送了我們夜視鏡、頭盔、蚊帳，和烏克蘭武裝部隊女兵專用的內衣。」

據穆茲洛娃所言，她在為烏克蘭海軍陸戰隊募資添購車輛的過程中籌辦這項援助專案，聯繫了一名台灣志工。

她說：「先前，我是海軍陸戰隊支援總部（Marine Corps Support Headquarters）的志工，我們和支援總部一起為海軍陸戰隊第36旅募集購車資金。在向國外組織散布募資訊息時，一名捐助者得知我在積極做志工。」

「他也對烏克蘭實施戒嚴期間，我們和其他戰俘家屬團結起來執行的種種活動感到欽佩。我們馬上就開始討論接受幫忙的可能性。」

穆茲洛娃表示：「原來他是負責將在台烏克蘭人及波蘭志工組織起來，幫忙運送大部分貨物的志工，因此這個計畫成為台灣、波蘭和烏克蘭慈善組織的合作關係。台灣政府也積極參與，因為救護車和消防車原本是由政府配置。」

這項援助計畫的最終的受贈者是10幾個軍事單位、前線地區市議會，和烏克蘭幾個地區的醫療機構。

先前報導指出，台灣將撥款500萬美元給立陶宛發起的一項計畫，要修復烏克蘭北部博羅江卡（Borodyanka）一間遭俄軍摧毀的學校，和基輔州伊爾平（Irpin）一所因砲襲而受損的幼兒園。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121006