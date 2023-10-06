俄羅斯瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今年8月搭乘私人飛機時發生墜機意外，機上10人全部罹難，消息一出，各界無不深感震驚，也紛紛猜測背後可能是莫斯科高層策畫這起攻擊。不過根據俄羅斯總統普丁的最新說法，普里格津之所以墜機是因為「機上手榴彈引爆」，而非外力所致。
據路透社、半島電視台報導，普丁昨（5）日出席在索契（Sochi）舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）論壇時表示，事故調查委員會「在墜機罹難者的遺體中發現手榴彈碎片」。
普丁補充表示「飛機沒有遭到外力撞擊」，並強調「這已是公認的事實」。他也責備調查人員沒有對罹難者的遺體進行酒精或藥物檢驗，「應該這麼做的」，似乎想藉此為整起事件畫下句點。
除了說明墜機原因，普丁也提到俄羅斯聯邦安全局（FSB）在瓦格納總部發現重達5公斤的古柯鹼，以及100億盧布的現金。
瓦格納組織曾在對烏戰爭中立下不少汗馬功勞，包括攻下烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut），為俄軍帶來象徵性的勝利。不過隨著戰事拉長，普里格津屢屢把矛頭指向國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）等軍方高層，指責他們「無能」，抱怨軍援「供應不足」，甚至在6月24日發動兵變，占領俄國南部軍事要塞，並朝莫斯科進軍。外界認為，這一連串舉動引來普丁不滿，埋下殺機。
報導指出，普丁「仍在考慮」傭兵集團的去留問題，也承認類似情形在俄羅斯「沒有前例」。他要求瓦格納等組織必須宣誓效忠俄羅斯，宣稱已有好幾千名瓦格納戰士俄國正規軍。
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