雲林縣府今日舉行2023雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動記者會。（周麗蘭攝）

獲國際風箏衝浪組織認證為比賽場域的雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場，雲林縣府將在10月28日到11月5日連續2個週末，舉辦第3屆風箏衝浪公開賽以及體驗活動，今年除風箏衝浪比賽，還有首度在台灣本島舉行的風翼水翼比賽。

縣府計畫處長李明岳說，原本安排在10月29日安排一場風翼水翼玩家表演， 徵求玩家演過程中，引起全台玩家熱烈迴響， 詢問度爆棚，因此決定把風翼水翼表演升級為競速比賽， 這項比賽目前只在澎湖舉辦過。

李明岳表示，2023雲林縣第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動有2項賽事，一是國際風箏衝浪的公開賽，一是全國獨創的風翼水翼比賽，共有220名專業玩家齊，可以說十分熱烈，將可看到真正的國際賽事是怎麼辦的；風箏衝浪公開賽已經是巴黎奧運的正式項目，雲林縣也全力推動。

每年秒殺的水上活動體驗，則將在10月29日11月4日11月5日共舉辦6場風箏衝浪、風翼衝浪、立式划槳 等等的體驗，總共有200個名額，費用只要200元，有保險又有紀念品，都已經被秒殺額滿了，只要有一個人退出，就立刻有人秒殺填補。

第三屆風箏衝浪活動體也體貼不想下水的民眾，可參加4場陸上環境教育遊程，包括海洋環教遊程、海洋淨灘、生態導覽、串剖蚵體驗、親子定向戶外活動。舉辦比賽時，同時也有「Music Time」的親水市集、永續市集，用音樂美聲迎接三條崙的夕陽，還有「Happy hour打卡活動」，可兌換限量美食飲品。

一名教練表示，三條崙海水浴場之所以吸引全台風箏衝浪玩家來比賽，原因是雲林的海風非常棒，比賽時風浪可以達到25到35節很適合，而且有沙灘可下水、有熱水可以洗、有足夠的停車空間、不下水的時候可在防風林裡面休息，這些是常棒的優勢，現在三條崙假日的時候只要有風，就會看到風箏在天空飛。

一名外國教練則表示，三條崙海水浴場有個內灣平水的地形，非常適合水域活動的教育與體驗，萬一操作失誤，旁邊的人也很容易去救援。

縣長張麗善說，雲林縣府逐步提升雲林縣三條崙海水浴場有體貼的軟硬體設備，像海堤觀景平台、室內熱水盥洗、安全的海域，歡迎喜歡海上活動的朋友們 來參加。