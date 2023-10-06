鴻海2023年9月自結合併營收6607.4億元，月增達60.05％、年減19.65％，登上今年新高。合計第三季合併營收1.54兆元，季增18.43％、年減11.65％。累計前三季合併營收4.3兆元、年減7.65％，三者均創同期次高。

展望後市，由於下半年為資通訊（ICT）產業傳統旺季，因此營運會逐季加溫，預計第四季將較第三季顯著成長。鴻海將於18日舉行2023鴻海科技日，並於11月14日召開法說會，說明第三季財報及最新營運展望。

美系外資認為，鴻海第三季營收表現符合市場預期，由於毛利較低的智慧手機貢獻增加，影響產品組合結構，預估第三季毛利率將小降至6.1％。全年營收預估年減6％、毛利率6％，與2021～2022年相當，維持「買進」評等。

美系外資看好電動車／電池、AI伺服器將是鴻海擴張全球市占率的關鍵動能，鑒於ICT產品庫存去化周期接近尾聲，PC及網通需求正逐步恢復，美系外資將鴻海2023～2027年營收及獲利預期同步調升1％，目標價同步微幅調升1％、自147.27元升至149元。

日系外資亦認為鴻海第三季營收大致符合預期，考量市場需求仍疲及新投資前期成本，預估鴻海今年營業利益將衰退7％，遜於前2年的成長17～34%，但看好在AI伺服器／CSP／電動車貢獻增加、產品組合改善及有利的產業趨勢推動下，明後2年將恢復成長16～27％。

同時，日系外資預估電動車將貢獻鴻海明後年營收1～3％，若進展超乎預期，有機會看到調升空間。依據目前股價本益比，認為鴻海風險報酬率具吸引力，維持「買進」評等、目標價125元不變。

另一家美系外資表示，鴻海9月營收較預期高出4％，隨著iPhone 15持續出貨，預估第四季營收將季增4～15％、持平去年同期，主因PC/NB及伺服器支出減少，可能抵銷iPhone 15順利生產帶動的成長。鴻海鄭州廠去年受疫情影響，導致高階iPhone 14初期出貨量受限。

不過，美系外資對鴻海營運後市相對審慎看待，表示根據調查顯示，第四季iPhone訂單需求迄今維持不變，但在未來幾周確認訂單需求修正時，可能成為影響第四季營收的潛在震盪因素，故維持「中立」評等、目標價115元不變。