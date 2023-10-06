手機不斷推陳出新，有些人熱衷追求新產品，一名網友在批踢踢詢問「為什麼手機有辦法用到3年以上？」認為電信公司的合約2年半就要重新續約，通常也會順便換新機。不少網友直言「早就不綁購機約」、「續約也太盤了吧！」表示使用便宜月租費加空機最划算。

一名網友在批踢踢發文表示，現在手機很耐用，但電信合約大多2年半就要再續一次合約，認為正常應該都會搭配新手機，「為什麼有辦法用3年以上？」

貼文曝光後引起許多討論，許多網友都表示早就不續約綁手機了，「什麼年代了還在續約」、「都用續約喔？好盤」、「用最低月租啊！手機想換就換」、「以前也很無腦續約就換手機，後來認真算一下根本不划算，還要綁高價約。」

也有網友認為手機沒壞就沒必要買新的，「我iPhone X用了6年」、「我每支手機都用5年才換」、「壞了才換，上一支安卓用了4年」、「沒壞就繼續用」、「手機沒什麼大問題幹嘛換？」