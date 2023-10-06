孫協志、天后闆妹、妹妹Shine主持的新節目《開箱大學堂》今晚首播，3人以「閨密派對必選好物」為主題，介紹派對中令人眼睛為之一亮的好物，可是一聽到「閨密」關鍵字，孫協志作勢轉頭要離場，「我先離開了謝謝，講閨密我留下來幹什麼」，但接連端出浮誇甜點、韓國最新流行的頭髮粉底液，以及網路狂銷的檸檬磚，孫協志開始樂在其中，現場立刻學習怎麼當網美自拍網美照，無意間還透露自己是檸檬控，興奮說：「從小到大，我超愛檸檬。」

在介紹台灣嚴選檸檬磚時，由邀請到現場的KOL做介紹，並調製無酒精調酒讓大家品嚐，孫協志立刻化身媽媽桑，將現場來賓當成自己的閨密，邀大家一起乾杯。逗趣的是，看著KOL製作調酒過程，妹妹Shine忍不住發問：「是整人飲料嗎？」一旁孫協志表情也逐漸從滿心期待變成面有難色，最後忍不住表示：「妳是認真要弄一個飲料給我喝嗎？妳要冷靜喔，該要有的都要有，我現在很仔細的在檢視妳的每一個動作。」

為了帶給觀眾「雙重享受」，《開箱大學堂》設有快問快答環節，透過娛樂分享專業知識，讓觀眾不只拿大獎還能長知識，天后闆妹、妹妹Shine就提問「女生能夠保守秘密的時間是多久？」、「閨密節是哪天？」等有趣問題。來賓阿諾表示，閨密一起辦PARTY總是可以聊很久，但其實最多就是在說另一半的壞話，笑說：「只要一講到他們的壞話，3天3夜都講不完。」

此外，阿諾對於能參與新節目的錄影，跟上潮流大開眼界，她說：「我其實花費不高，滿節省的，但現在存了一點小錢，看到喜歡東西會想買，然後發現好多人在網路錄開箱影片，看他們開箱就覺得：『我好像也很需要！』。」《開箱大學堂》每周五晚間11點在八大綜合台首播。