民進黨主席賴清德昨5日接受日本放送協會（NHK）及日本《讀賣新聞》專訪，被問到今後想要強化哪些領域的合作？賴清德提出四領域合作，其中2050淨零轉型合作上；他說，日本氫能研發技術受國際社會肯定，台灣也積極在發展再生能源。很希望下一個階段，重點可以放在氫能源的發展。

此外，NHK問到本次大選對台灣未來的意義；賴清德表示，這場選舉影響台灣的國家方向、後代子孫的幸福、民主憲政體制的延續，以及印太地區的和平跟穩定。身為民進黨提名的總統候選人，他有責任贏得選舉，讓台灣持續在民主的道路上壯大，讓台灣後代的子孫可以享受民主、自由、人權的幸福，同時也捍衛主權的現狀。

賴清德說，未來台日要全方位的合作。首先，人民的感情要持續加強，疫情來臨之前台灣每年有4、5百萬人次到日本去旅遊，而日本也有1、2百萬人次到台灣來觀光旅遊，我們希望兩國人員互訪儘快恢復到疫情前的水準。

他說，其次是台灣跟日本要加強合作，擴大雙方在全球供應鏈上面的合作。這幾十年來的發展，台灣產業的優點跟日本產業的優點，剛好可以互補。台灣產業的強項在於硬體製造，不僅成本低，速度快、效率高且客製化能力強。日本產業的優勢在於材料設備技術很強，如果兩國共同合作，一定可以創造更大的效益，不僅造福兩國人民的經濟發展，也有助於世界的繁榮及福祉。

他舉例，大家都說台灣的半導體很強，可是台灣的半導體產業專注在生產製造，而許多材料及設備卻是來自日本，當然有些材料及設備是來自荷蘭、美國等國，這個就可以證明台灣跟日本，如果共同合作，不僅讓兩個國家的經濟可以持續發展，對全世界的經濟發展及供應鏈的重組也有相當的幫助。

他說，第三是2050淨零轉型，日本氫能研發技術受國際社會肯定，台灣也積極在發展再生能源。包括綠電中的太陽能發電、風力發電、水力發電還有地熱發電、生質能源發電我們都在進行，很希望下一個階段，重點可以放在氫能源的發展，這一部分剛好是日本的強項，如果在氫能源的發展、再生能源的推動。

他說，第四是區域安全，中國在東海、南海、台海、日本海頻繁地軍事演習。台灣處在第一島鏈的關鍵位置，會善盡責任，展現守護國家的決心，並且也會跟民主陣營共同合作發揮遏止力量。日本也位處印太區域，如果台灣被中國侵犯併吞，台灣海峽變成中國的內海，也必然對日本構成威脅。我期待日本跟台灣能夠加強區域安全合作，不僅有利於日本的安全，台灣的安全也可以維持，也可以達成台海的和平以及印太的和平穩定。

讀賣新聞問賴清德，曾經表示會繼承蔡英文總統的路線，如果當選總統後，要提出什麼新的政策？

賴清德說，他會在蔡英文總統的基礎上，在民主道路上持續壯大台灣。因此提出了國家希望工程願景，希望打造民主和平的台灣，創新繁榮的台灣，以及公益永續的台灣，他也陸續召開記者會，向國人報告我的施政願景。

他說，在民主和平的台灣方面，會延續蔡英文總統的四大堅持政策，亦即永遠堅持民主自由的憲政體制，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，只有台灣人民可以決定。他也提出和平四大支柱行動方案。