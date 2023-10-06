輔英科大健康事業管理系鍾名軒在林政翰副教授指導下，共同研發「剖腹產衛教APP」，參加2023馬來西亞發明展榮獲金牌獎，10/4教育部長潘文忠接見表揚。輔英科大校長林惠賢讚許鍾名軒在讀完五專擁有護理師資格後，又能繼續鑽研健康事業管理專業，認真而積極的求學態度，造就不可限量的未來。

今年剛由輔英二技健康事業管理系(原馬偕專校護理科畢)畢業的鍾名軒，在校時成績名列前茅，並且在林政翰副教授的指導下，與高雄市立志中學跨校合作，成功研發「剖腹產衛教APP」，一舉奪得2023馬來西亞國際發明展金牌獎，並榮獲第七屆CUTe企管盃全國大專校院智慧科技應用與創新服務企劃競賽第一名，也為自己爭取到最佳的畢業賀禮。

馬來西亞發明展金牌獎得主鍾名軒獲教育部表揚接見（圖片來源：輔英科技大學提供）

林政翰指出，鍾名軒的學習能力和態度均可圈可點，個性內斂，勇於任事，在學工讀但成績均維持前三名，擔任班代表現稱職，深獲師長信任和同儕折服。使命必達的精神令人印象深刻，很多困難的問題他都會想方設法解決，甚至三更半夜臨時又緊急的事件，他都全力以赴並即時回覆，畢業後繼續升讀研究所，篤信未來職涯前景璀璨。

鍾名軒國中畢業後依家人期許就讀北部的五專護理科，畢業後順利考取護理師，但他有自己的志向和夢想，畢業後隻身南下高雄就讀輔英科大二技健康事業管理系，盼未來能發展斜槓人生。一年級因緣際會加入「超級震撼」林政翰的比賽團隊，經過發想、規劃、磨合、修正，一步步將作品完成，參加國內外競賽及國際發明展，尤其國外要用英文描述，且編排、重要標記也與國內不同，從無到有都是團隊親自動手做，奪金的那一刻畢生難忘。

「雖然短短兩年時光，卻為人生畫出不一樣的精彩色彩。」鍾名軒強調，參賽奪金不在人生的規劃中，雖然始料未及，但意外的甜美卻讓人深感興奮且值得。