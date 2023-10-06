9m88出道4年首次推出台語新歌。（爵士寶貝提供）

9m88出道4年首次推出台語新歌。（爵士寶貝提供）

9m88出道4年另闢台語歌市場，在全新專輯《Sent》中，首度挑戰台語新歌〈足久無見〉，為此找來曾獲金曲最佳台語專輯的「百合花樂團」主唱奕碩量身訂做；此外，9m88還在MV中發揮即興舞蹈天分舞力全開，一人分飾「古怪保守」、「感性浪漫」、「天真無邪」3種面向人格，戲魂大爆發的她在MV中時而可愛、時而瘋狂，在短短3分多鐘的MV中過足戲癮。

9m88先前在歌曲中曾挑戰英、法、原住民語等多個語種，但開口唱全台語歌卻是頭一遭，她為此做足「功課」，除了廣聽先前許多前輩如江蕙、陳小雲等不同年代的台語歌經典作品外，9m88還自我訓練開發台語聽講能力，找了許多台語PODCAST來練習，自認是「幼幼班」等級的她笑說：「小時候只會聽阿公阿嬤講，但說台語完全苦手，當時對他們講台語時因為辭彙不夠，還會不小心跑出英文，不過現在有練習有進步了！」

她以「土法煉鋼」的方式花了一個多月練習台語，還另外再請配唱老師花時間一句一句唸歌詞錄下來給她，透過不斷反覆地聽跟背歌詞，然後每隔幾天再錄回去給老師檢查，進而不斷矯正發音，如此花費心力，就是希望把唱台語的「氣口」(台語) 表現到最好。提及最難唱的部分，9m88表示：「我覺得最難的是音調，需要閉口的音如『ㄥ』、『ㄣ』的發音分辨不太容易，像是歌詞中『我睏袂落眠』(我睡不著覺)就費了蠻多心思去練習。」