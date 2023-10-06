雙十國慶將屆，國民黨今召開「行動代號ROCtw：國民黨國慶活動介紹暨青年國旗歌影片發佈」記者會，高雄市立委參選人李明璇、台中市立委參選人林家興、廖偉翔出席說明，國慶當天上午7時將於中央黨部前廣場舉行「雙十節暨政黨輪替台灣更好升旗活動」，號召民眾一同手持國旗出席，共同守護中華民國。他們也痛批，民進黨用偷雞摸狗的手法偷渡台獨，呼籲民進黨一起加入愛國旗、愛中華民國的行列。

林家興指出，中華民國的國慶日即將到來，國民黨將於全國各地一起發動，全力為我們國家慶生，相對於民進黨不斷地偷渡台獨、消滅國家意識之際，國民黨一定要努力振衰起敝，喚起大家的愛國意識、愛國心，號召大家一起歡天喜地在全國各地共同慶祝這個重要日子。

林家興介紹，國民黨中央黨部將舉辦「雙十節暨政黨輪替台灣更好升旗活動」，於10月10日早上七點於國民黨中央黨部舉辦「守護中華民國雙十國慶升旗活動」，歡迎大家一起參與。除由主席朱立倫主持升旗活動，總統參選人侯友宜、前總統馬英九、前主席吳伯雄以及台北市長蔣萬安等人也將與會。

林家興說，升旗典禮中，有升旗典禮、唱國歌的環節，以及貴賓致辭，也會在雙十國慶的歡慶時刻，共同許下政黨輪替、台灣更好的宏願，期盼明年的1月13日「2024政黨輪替」，明年中華民國全面回歸正軌，國民黨重返執政，讓中華民國更好、台灣更好。

林家興說，不僅於中央黨部，國民黨十四個執政縣市也將舉辦升旗或健走、健行等慶祝國慶的活動，各自發揮創意，或簡單隆重、或健康活力，共同慶祝雙十國慶，除了擦亮國民黨地方治理的品牌外，也展現從地方出發，贏回中央、贏回國家的決心。

除升旗典禮外，國民黨立委參選人也推出「女力愛國旗」活動，李明璇推出「國慶為電影企劃：記錄國民與國旗的浪漫感動時刻」，她表示，製作這支國旗歌影片是為了喚起全台灣人民對中華民國國旗的重視、愛國心，以及對中華民國國旗的尊敬。

李明璇指出，影片中特別提及，在創造光榮的時刻，我們一起團結為勝利喝彩，走過112個年頭，讓這一面國旗與我們創造更多的感動與榮耀。影片中有老有少，大家人手一旗，呈現大家在成長的過程中，各個場合中，大家都揮舞國旗的時刻。

李明璇強調，希望表達中華民國的國旗是屬於國家的、屬於每一個人民的，並不是屬於任何政黨的專利。這支國旗影片不是國民黨的宣傳片，也不是李明璇的競選影片，是呈現每一個國民跟國旗的浪漫感動的時刻。她表示，近幾年來，中華民國國旗常常在各國際場合出現，因為我們的各行各業的精英在世界各國參加比賽得獎時，都會披上國旗，希望大家看到國旗的同時，能有一種榮耀共享的感覺。

李明璇期望，有一天我們國家可以像世界各國一樣，在餐廳裡會有大國旗，或小社區中也有國旗，但不會覺得說這是一個眷村或中華料理，而是展現出一種自然而然的愛國心，以及對國旗的尊敬。也希望這一代年輕的爸爸媽媽，除了共同守護孩子們，也共同守護中華民國，讓我們的國家在世世代代中成為大家的榮耀，更期望藉由這支影片夠在今年112年的國慶創造更多的感動，祝福中華民國生日快樂。

此外，林家興表示，台北市立委參選人徐巧芯也號召「10月10日10萬國旗，100萬的愛國計畫！國慶大家站出來」活動，自費發送十萬支中華民國國旗，讓大家感受雙十國慶的佳節歡慶氣氛，也感受國民黨青年世代熱愛國家、國旗的心情。

廖偉翔表示，很多人說年輕人是「天然獨」，但他認為「不是！我們是『天然台』，出生在美麗寶島，台灣是我們的出生地」，所以我們當然天生都愛台灣，我們的家鄉。站在這邊的我們都是「天然台」。我們也是熱血的青年，我們熱愛我們的國家，它就叫「中華民國」。

廖偉翔指出，大家可以時常看到不管在國內或國外各種場合，例如登山、馬拉松、音樂派對等等，都時常看到國人驕傲的拿著大片國旗。現在雙十國慶日要到了，我們更要大聲疾呼，熱愛我們的中華民國，拿著國旗，讓旗海飄揚。

廖偉翔強調，目前的執政的民進黨，不僅台獨黨綱到現在未廢除，還要用偷雞摸狗的手法，把中華民國國慶日的英文寫成是 Taiwan National Day，偷渡台獨概念。他請問蔡英文總統與副總統賴清德，若要台獨就大大方方的說，不要寄生在中華民國底下。若賴清德做不到台獨，請廢除台獨黨綱，不要用一些偷雞摸狗的小動作。請好好的回到中華民國的懷抱。

林家興最後指出，這幾年在民進黨執政之下，中華民國的國號，不管在護照、政府的很多標章或在國家形象上，甚至雙十國慶的英文標誌，都被偷渡台獨，消滅國家意識，這是非常的不可取的，也造成台灣社會內部的紛擾與分裂。因此，國民黨重新提倡熱愛中華民國的愛國心與愛國意識，這不只是符合《中華民國憲法》，也符合一貫的歷史傳統，更重要的是在21世紀的今天，這是真正能讓台灣內部團結、對外登上世界舞台的象徵與符號。

林家興強調，能凝聚人心的力量就是中華民國The Republic of China，這樣的意象在雙十國慶的時刻，非常值得來加大提倡。他也呼籲當前執政的民進黨，「我們只有一個顏色，就是國旗的青天白日滿地紅」，請民進黨一起加入愛國旗，愛中華民國的行列。