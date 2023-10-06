大俠鄭少秋過去演出《楚留香》走紅，過去他有三段婚姻，最近傳出他與第一任太太盧慧茹所生女兒鄭安儀離世，掀起大眾對鄭少秋過去感情事的討論，名嘴許聖梅最近在節目上表示，鄭少秋和「肥肥」沈殿霞的戀情當年轟轟烈烈，更有傳聞指男方貪圖女方名氣才結婚，種種傳言沈殿霞也知情，曾在癌末時邀鄭少秋上節目，脫口問他：「你到底有沒有愛過我？」

76歲鄭少秋一生和三任伴侶分別生下過愛的結晶，從第一任起是圈外人盧慧茹、沈殿霞、官晶華，近期他與盧慧茹所生女兒鄭安儀驟逝，享年55歲，據知鄭少秋當年和盧慧茹交往3年便分手，情變後盧慧茹帶著女兒離開傷心地，但鄭安儀因為從小父親不在身邊，再加上自己戀情不順，才導致鬱鬱寡歡走上絕路。

沈殿霞曾在節目上問鄭少秋有沒有愛過她。（圖／中時資料照片）

許聖梅昨在《新聞挖挖哇》表示，鄭少秋和沈殿霞當年的組合是女強男弱，引來外界許多閒言閒語，傳聞沈殿霞當年和鄭少秋同居11年，發現男方與官晶華曖昧，鄭少秋為了證明沒這件事便提議結婚，婚後鄭少秋要求沈殿霞要生小孩，沈殿霞氣不過便去做檢查，發現自己生育能力並無問題，主因是出在男方身上。

鄭少秋和沈殿霞當年相戀，男方名氣不如女方。（圖／中時資料照片）

許聖梅說，後來沈殿霞如願懷孕生下女兒，卻在鄭欣宜8個月大時就離婚，沈殿霞2007年被診斷出肝癌末期，曾在生命後期開專訪節目，並邀前夫鄭少秋擔任嘉賓，錄影時沈殿霞突然在鏡頭前問鄭少秋這輩子到底有沒有愛過她？鄭少秋一愣便用粵語回應：「我好喜歡妳」，沈殿霞頓時百感交集，也引來許多觀眾熱議鄭少秋話中之真意。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980