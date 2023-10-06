國民黨台北市大安區立委參選人羅智強勤跑基層，尤其最近民眾施打流感疫苗，擔憂打到高端，他也提供協助。但他今在臉書痛批，同選區競爭者、社會民主黨立委參選人苗博雅過去屢屢護航高端「和台北有仇嗎？」，更披露苗博雅到疫苗施打現場，慘遭民眾嗆聲的內幕。

羅智強指出，最近跑了十多場疫苗施打，許多選民看到他的第一句話竟是，「打得是高端嗎？高端我不打！」可見高端流感疫苗引發全民疑慮，這也讓人想起過去苗博雅和民進黨對高端新冠疫苗的種種黑箱護航，讓國人喪盡信心，以致如今對高端流感疫苗也避之唯恐不及。羅更是批評，「在各界質疑高端未做臨床三期的安全性時，苗博雅用當年政府自己研發經國號(IDF)戰機來美化高端，護航高端不遺餘力！」

不過羅智強也透露，還好民眾的眼睛是雪亮的，自己跑的這十多場疫苗施打，苗博雅只到了一場，結果當場就因為疫苗問題，被大安區的民眾痛罵！從此之後，苗博雅就不見了！羅智強強調，「奉勸苗博雅，投票給你、讓你當選台北市議員的，是大安文山的選民，不是民進黨，就算你想當民進黨的側翼，一直踐踏台北，然後被選民嗆聲，也只能說是自作自受！」

羅智強還補充，立委范雲在新冠時期，放寬國籍航空機組員返國檢疫措施「3+11」闖禍，引爆全台灣的疫情，苗博雅不敢罵她以前的主子范雲就算了，還反過來踐踏台北人，說「全台陪雙北坐牢！」；民進黨推8800億前瞻預算，高雄拿了1200多億，台北只拿了180億，預算分配明顯不公平，苗博雅不譴責民進黨、不幫台北市捍衛預算公平性，竟然回頭批評柯文哲「拿了一百多億。」一副要柯文哲閉嘴的模樣。

羅智強也表示，陳吉仲主掌的農業部，惹出了巴西過期蛋的風暴，農業部還下令廠商，把進口蛋液，標成台灣蛋液！惡意欺騙、踐踏人民的食安健康。苗博雅一句話都不敢批評陳吉仲就算了，竟然還對全國擔心食安的老百姓大喊「哪裡吃出問題來？」還把炮口指向蔣萬安，怪蔣萬安給她的資料不完全。羅怒轟，一位台北市的民意代表，好像跟台北有仇一樣，不去捍衛台北人的權利，只在乎民進黨的黨意，這樣的民意代表，對得起台北市民嗎？對得起大安區民嗎？