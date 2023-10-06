國慶日將至，部分民眾當天仍需上班，新北市勞工局就提醒，當天依法雇主應給假並給薪，提醒民眾注意自身權益。

勞工局說， 10月10日國慶日為法定休假日，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，應由勞雇雙方協商擇日補假。若雇主徵得勞工同意於國慶日出勤，月薪制勞工應加給 1 日工資，時薪制勞工則應針對出勤時數加倍給薪。

勞工局表示，若民眾事業單位比照政府行政機關辦公日曆表出勤，即「見紅就休」，經工會或勞資會議同意實施8週彈性工時的前提下，可將9月23日(週六)的休息日調移至10月9日(週一)實施，形成10月7日至10日的4天國慶連假。

勞工局強調，事業單位如違反規定，依勞動基準法可處罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，呼籲事業單位務必遵守法令規定，民眾若發現事業單位不守勞基法亦可檢舉。

勞工局提供民眾月薪制勞工於連假期間出勤，加班費倍率計算：

一、10月7日及9日為休息日出勤，當日出勤前2小時內，每小時應按平日每小時工資額至少再加給1⅓倍，出勤第3至8小時者，每小時則應按平日每小時工資額至少再加給1⅔倍。

二、10月8日為例假日，除非有天災、事變或突發事件，且雇主報請當地主管機關核備外，不得使勞工於當日出勤。

三、10月10日為法定休假日出勤，雇主除了照常計給當日工資外，應再加發1日工資。