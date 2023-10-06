高雄市左營區1家餐廳於這個月初發生火警，疑似因為瓦斯鋼瓶不慎倒落，導致管線斷裂，現場竄起火並延燒周圍雜物，消防獲報後緊急到場搶救，所幸無人員傷亡。消防提醒，使用瓦斯鋼瓶需要3件事必須注意，至於爐具本身也建議加裝安全設備。

左營區於2日一早發生一起5樓透天建築物火災，現場1樓為餐廳，疑因備料時，瓦斯鋼瓶不慎倒落，導致管線斷裂持續起火並延燒周圍雜物，造成現場煙霧瀰漫，員工聽到住警器發出之警報後，雖想先嘗試關閉瓦斯鋼瓶，但火勢過猛烈，改為避難逃生後聯絡消防單位前來搶救，消防人員以水勢噴撒瓶身降溫，並接近關閉瓦斯開關，順利解除危機。

消防提醒，瓦斯鋼瓶使用時應放置於穩固的地面，最好應有鐵鍊或牆面加以固定防止傾倒，並維持通風良好，且場所溫度不得超過40℃。

至於爐具本身則應安裝「具有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具」、「瓦斯自動遮斷器」、「廚房用偵熱式火災警報器」等安全設備。具有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具，可針對爐具因空燒、過熱，使得爐具周邊溫度過高，可自動切斷熄火，避免火爐繼續燒煮，引發火災。

瓦斯自動遮斷器可透過偵測一氧化碳，或瓦斯氣體來自動遮斷瓦斯，減少災害的發生；廚房用偵熱式火災警報器，不幸引發廚房火災時，可第一時間發出警報聲響，提醒屋內人員發生火災，第一時間做出應變。