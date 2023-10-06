小犬颱風已遠離台灣，但外圍環流仍持續影響海象，交通部航港局指出，今有15條航線、140船班停駛，國慶連假期間可能還會有船班異動，呼籲旅客注意相關資訊，尤其前往蘭嶼、綠島、小琉球、馬祖等離島的民眾更要留意。

航港局統計，今有12條國內航線、3條兩岸航線受到颱風影響，分別取消120與20船班。

受影響航線包括基隆－馬祖、馬祖福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、南竿－莒光、南竿－東引、南竿－北竿、金門－五通、布袋－馬公、台南將軍漁港－澎湖東吉漁港、東港－小琉球、鹽埔－小琉球、綠島－蘭嶼、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼等全部停航。

航港局表示，民眾在颱風期間盡量不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

此外，小犬颱風雖已逐漸遠離，國慶連假海運航班仍有可能受颱風外圍環流影響，航港局呼籲民眾多加注意航班異動訊息，以免影響旅程規劃，相關海運客運停開航情形，將公告於航港局官網 （https://www.motcmpb.gov.tw/Information?siteId=1&nodeId=614）的疏運公告區。