一名日本女網友分享，到東京出差住飯店，隔壁房激烈的叫床聲，吵得她完全睡不著，最後決定去敲隔壁的房門，希望對方可以適可而止，引起網友討論，460萬人觀賞以後笑翻，不少網友看呆直呼，飯店隔音好差。

一名日本女網友日前在推特上分享影片說，她被公司派到東京出差，好不容易到了飯店想好好休息，卻發現隔壁房間一直傳來「動物」一樣的喘息與叫聲，且持續了好一陣子都沒有停歇，因此她決定去敲敲隔壁的房門，希望能藉此讓對方安靜下來。

從影片中可見，女網友走到隔壁房的門口以後，激烈的吼叫聲更加清楚，一名女子忘情喊著「啊！去了！」一度讓女網友爆笑，但她最後還是鼓起勇氣，用力在鄰居的門上敲了2下，接著就迅速衝回自己房間，之後再也沒聽到隔壁房的聲音了。

女網友表示，對於打擾了隔壁房的人的興致很抱歉，但因為她隔天必須要早起工作，因此希望能夠好好休息。

影片吸引了460萬人觀賞，4萬多人狂讚，不少人留言討論，「這個飯店的隔音也太差了」、「如果是我遇到，就會把音響開到最大音量，然後開始播A片」、「聽到真的忍不住笑出來，一度以為是假的」、「我家貓聽到影片的聲音都愣住了」。