基隆發生離奇棄養貓犬案，馬姓女子因失業帶28隻犬貓流浪街頭，但後卻被竹縣動保人員「連人帶貓狗」載至基隆七堵「丟包」，馬女後來又惡意棄置12隻貓在暖暖山區。圖為棄養人馬女到案說明之情形。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆發生離奇棄養貓犬案，馬姓女子因失業帶28隻犬貓流浪街頭，但後卻被竹縣動保人員「連人帶貓狗」載至基隆七堵「丟包」，馬女後來又惡意棄置12隻貓在暖暖山區。圖為目前由馬姓志工收養照顧的犬隻。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆發生離奇棄養貓犬案，馬姓女子因失業帶28隻犬貓流浪街頭，但後卻被竹縣動保人員「連人帶貓狗」載至基隆七堵「丟包」，馬女後來又惡意棄置12隻貓在暖暖山區。圖為馬女棄養貓隻的暖暖東勢坑山區。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆發生離奇棄養貓犬案，馬姓女子因失業帶28隻犬貓流浪街頭，但後卻被竹縣動保人員「連人帶貓狗」載至基隆七堵「丟包」，馬女後來又惡意棄置12隻貓在暖暖山區，目前已成功誘捕4隻。圖為收容於寵物銀行之被棄養貓咪。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆近日發生離奇「連環丟包」棄養貓犬案件，基隆市動物保護防疫所於10月3日接獲通報，暖暖山區突增10多隻外來貓隻，即指派動保員到場誘捕4隻混種貓送寵物銀行收容。動保所表示，棄置12隻貓為馬姓女子所為，但查出馬女於9月被竹縣動保所人員連同28隻犬貓載至七堵「丟包」的案外案。對此基隆市長謝國樑表示，除嚴懲棄養行爲外，另將追究新竹縣公務員刑事責任，移請政風處送交檢調偵辦。

動保所表示，於10月3日接獲何姓愛媽表示，暖暖區東勢坑山區突增10多隻外來貓隻，發現有交配行為，即指派動保員會同愛媽到場，檢查屬實立即展開誘捕，捕獲4隻混種貓於寵物銀行收容所，動保所判定應為大量惡意棄養寵物案件，透過莊姓、馬姓動保志工協助展開調查，約談訪視9名關係人，找出9狗11貓完成造冊，終找出棄養行為人馬姓女子偵破全案。至於先前媒體報導，新竹動保所協助馬女自竹北動物收容所領回19隻貓及9隻狗並協助載運至基隆新聞，也讓本案新竹縣公務員疑有涉案曝光。

市長謝國樑表示，本案除未即時通知竹縣社政、警察單位關懷，對於收容犬貓作業也都未依相關規定辦理，甚至將馬女及28隻犬貓連夜載至基隆，並未知會本市有關單位，致發生憾事。

謝強調，針對公務車免費協助私人長途載運，身為動保專業機關未確認寵物均已獲安置即離去，各種行為均屬不合常理，已指示動保所應將公務人員違失涉有不法情節，全案移送新竹縣政府政風處調查，追究新竹縣相關公務員刑事責任，移請新竹縣政府政風處送交檢調偵辦，毋枉毋縱。

產發處長林鼎超表示，棄養人馬女原居住於新竹縣湖口鄉，因失去工作無法繳付房租，於9月20日遭房東趕出，遂帶著所飼19隻貓及9隻狗，總計28隻犬貓流落新竹縣街頭，經新竹縣議員朱健銘發現並於20日協調28隻犬貓至竹北動物收容所收容。9月23日卻遭新竹縣動保所3名人員駕駛2輛單位所屬公務車，強制將馬女及28隻犬貓載運至本市七堵區八德路17巷工廠前即離去。

林鼎超說，馬女到基隆時已近晚上7時，因其家人住於新竹縣新豐鄉，本市無住所又遭工廠驅趕，遂帶著犬貓至櫻花公園，再遭公園管理單位驅趕，於9月24日下午4時有一對陳姓情侶發現，並協助於25日晚間將犬貓載至馬女的白姓友人位於瑞芳四腳亭工作地，同時並有莊姓、胡姓、馬姓志工無償協助提供犬貓及馬女房子暫居。

但在9月26日凌晨，馬女仍將至少12隻多數未絕育貓隻惡意棄養於暖暖東勢坑山上，在9月25日1隻公貴賓也遭車輛撞死，後續將依違反動物保護法惡意棄養、飼養犬貓未寵物登記、未狂犬病注射、未絕育、使動物遭受死亡等情節，合併處罰鍰馬女24萬8000元，並沒入所有犬貓，禁止馬女飼養寵物。

動保所說，本案收容於寵物銀行4隻貓隻已於10月5日由陳姓民眾認養，8狗7貓已由馬姓及白姓志工安置，動保所也透過東勢坑當地愛媽協助持續誘捕中，希盡快讓剩餘8隻貓都能平安回到正常家庭，也可避免東勢坑豐富的野生動物生態如穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹蒙等小型哺乳類及原生鳥類遭受危害。