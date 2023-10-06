Lin bay好油自導自演案，民進黨今表示，國民黨黨工許哲賓及版主林裕紘為核心，還有雲林張家所建構的抹黑集團，藍白為遂行特定政治目的，疑似直接透過以張榮味女婿，即現任桃園市政府觀旅局局長周柏吟過去所經營的「方和傳媒股份有限公司」，作為國民黨抹黑造謠的「中央廚房」；國民黨應該說清楚、朱立倫主席立刻道歉。

民進黨立委參選人曾柏瑜表示，雲林張家操作網路空戰，關鍵可能就是現任桃園市觀旅局長周柏吟，也就是張榮味女婿。周柏吟從國民黨中央招攬許哲賓一路培養網路空戰能力，甚至成立方和傳媒公司，專門為藍營縣市長打選戰。許哲賓和雲林張家脫不了關係，甚至周柏吟疑似怕東窗事發，今年一月離開自創的傳媒公司，原來網軍頭子不是曾銘宗，而是張榮味女婿周柏吟，在此也特別呼籲國民黨主席朱立倫，雲林張家出來說清楚講明白。

林楚茵首先解構以「國民黨許哲賓為核心的政治關係圖」表示，國民黨及民眾黨除了助長這波的認知作戰，企圖帶台灣輿論風向，背後究竟是誰在下指導棋？林裕紘與許哲賓牽涉到的所有關係人，除了朱立倫、侯友宜、曾銘宗等人物，甚至背後很有可能就是雲林張家。

林楚茵指出，2017年許哲賓原先是國民黨政策會黨工，與國民黨主席洪秀柱時期擔任新媒體部主任周柏吟，也就是張嘉郡丈夫因業務認識，後因洪秀柱連任黨主席失利，周柏吟另成立方和傳媒有限公司，改用接案繼續替藍營縣市長打選戰，從監察院政治獻金查閱平台系統查詢，如雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、韓國瑜等人都曾支付方和傳媒公司宣傳支出。

他說，而周柏吟現在則是張善政的觀旅局長，2018年許哲賓在周柏吟延攬下，離開黨部進駐張麗善競選團隊，背後關係千絲萬縷。「國民黨培養小編，並與行銷公司網軍、網紅相互合作，形成堅不可摧的抹黑造謠產業鏈。」

民進黨立委參選人新北市議員何博文指出，許哲賓在國民黨政策會任職時，因業務交流受新媒體部主任周柏吟照顧，洪孟楷任國民黨文傳會副主委還與周柏吟一起率領年輕黨工闖黨產會，難道洪孟楷不認識許哲賓嗎？ 周柏吟以及許哲賓的關係到底也未說清楚，甚至對於國民黨網軍培養計畫，恐怕早就知情。