（13:40更新，補充最後結果）杭州第19屆亞洲運動會接近尾聲，羽球個人賽6日來到4強準決賽階段，中華隊僅存的男雙組合李洋／王齊麟，面對韓國催率圭／金元昊，世界羽聯BWF官網顯示過去兩組人馬還沒在BWF賽事交手過，這局韓國隊進攻上的掌握相當強勢，讓「麟洋」打起來比較被動，最終12比21、10比21落敗，確定並列銅牌。

李洋上屆雅加達亞運和李哲輝攜手拿到男雙銅牌，中華代表團史上首面羽球男雙獎牌，2019年李洋改和王齊麟搭配，東京奧運再帶回中華隊史上首面奧運羽球金牌，這次杭州亞運「麟洋」晉級到羽球個人賽男雙4強確保獎牌到手，李洋也為自己創下史上首位連兩屆亞運都奪牌的羽球雙打選手，並且2017台北世大運、2018雅加達亞運、延期1年舉辦的2020東京奧運及延期1年進行的2022杭州亞運都有奪牌紀錄。

第1局中華隊6比11落後進入技術暫停，下半局努力追分還是沒能追上，只能先讓對手收下局數，第2局開局「麟洋」曾分數領先，中段被對手超越，並連丟5分被對手擴大分差，尾聲韓國20比10擁有10個賽末點，最後王齊麟面對對手扣殺回擊掛網，結束這場比賽。

李洋（前）、王齊麟在杭州亞運羽球男雙準決賽奮戰，可惜不敵韓國，以銅牌作收。（鄭任南攝）