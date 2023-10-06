女星麻衣2014年閃婚嫁給台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，並生下台塑金孫，之後因婚變消息，麻衣便帶著兒子回日本生活，最近麻衣全面復出，在節目上分享日本媽媽難為，不僅每天早上5點要起來做便當，她送孩子去學小提琴，被院長要求「家長也要學」，其他學生的母親拒絕，還會被院長打槍表示那孩子就不適合在這裡就讀。

麻衣最近正式復出台灣演藝圈，近期她上節目分享當媽心得，表示在孩子的每個階段會有不同的煩惱出現，直到兒子上幼稚園後，麻衣才心情好一點，但還是要5點起床自已做早餐、做孩子的午餐便當，更要自己打理外表，不能當邋遢的母親，而兒子就讀的幼兒園每個孩子都要學小提琴，原以為可以讓小孩多學才藝，沒想到苦了媽媽。

麻衣談在日本帶孩子經驗（19:44起）。（影音／取自民視綜藝娛樂 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

麻衣說，兒子當時只有兩歲，同班的孩子年齡也是在1歲半到2歲之間，上學時被要求學拿小提琴，直到2歲半時才開始試拉，幼兒園的院長說：「小孩子學東西時，媽媽也應該要學」，因此逼家長在孩子上課時，必須也來學校在另一間教室學習，而麻衣過去只彈過鋼琴，對弦樂器一竅不通，只好硬著頭皮為了兒子同步從頭學起。

之後，麻衣回到家做完家務時，便會自己抽空練習小提琴，最終還被安排才藝表演，上台跟彈鋼琴的老師合奏，有些家長不願意，院長就會說那她的孩子就不適合念這間學校，「因為院長說那個媽媽有一點不認真」，讓其他人聽到都傻眼。