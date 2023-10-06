擔任國造潛艦召集人的國安會諮委黃曙光日前透露，他擋了很多人財路，甚至有一家廠商因為沒得標，就把資料丟給中共大使館，事後稱他不知道是誰，去猜猜看；國民黨立委馬文君6日在立法院質詢時提到，「黃曙光說有軍火商把資料送給中共大使館？到現在經過十天，這部分有沒有做過調查或是詢問黃曙光，把資料洩漏給中共的人是誰？」

馬文君指出，黃曙光都已經講出有軍火商把資料送給「中共大使館」，而從他口中講出一句話，可以引發媒體和立委不斷每天討論，但最嚴重是中共大使館這句話，大家都不在乎嗎？他的角色很特別，他講出來的話絕對不是空話，這是危害到國家安全，我們做了什麼？

對此，行政院長陳建仁表示，有關洩密案問題已經司法調查；馬文君說，這不是調查這部分，是針對黃曙光說，有些資料洩漏給中共大使館，這部分非常嚴重，從身為前參謀總長口中講出來，洩密案進入司法程序，媒體還在說郭璽也在說，這些就沒有洩密了嗎？是不是有什麼動作跟調查？

國防部長邱國正回應，這件事情潛艦是好事，我們為了避免穿鑿附會，交給檢調單位一樣一樣去釐清，都會依法提供資料；馬文君表示，你所說是針對洩密要時間調查，她所指的是黃曙光說的，針對「中共大使館」這部分，這危害到國家安全我們做了什麼？

馬文君質疑，照理來說，中共大使館應該是執政黨的關鍵字，但竟然沒有一個綠色媒體提到，也沒有一個民進黨立委跟著問，黃曙光講了這個話，為什麼大家不敢去追究？是害怕什麼嗎？是民進黨政府害怕嗎？

馬文君強調，就是因為這句話，不管是誰都應該要調查，如果自己犯法也應該調查，這是牽涉到國安，而不是洩密事件，他是始作俑者，他到現在還在影．響，我們打算做什麼？顯然這十天我們沒有動作，有可能身居要職的人可能受到影響，既然講了就要負責，現在顯然沒有任何動作。

陳建仁表示，我們會來了解；馬文君表示，至少要找他來問，要怎麼做？他講了這句話不管講的是誰，有人把資料洩漏給中共大使館，接下來可以怎麼做？邱國正回應，國防部立場是交給檢調；馬文君繼續追問，這部分不是由你交給檢調，他是公開說的；接著，法務部長蔡清祥表示，有關潛艦問題有涉及到刑事責任，調查機關就會來查，只要涉及到刑事責任，會把訊息告訴檢調，依法蒐證。

馬文君指出，已經經過9天了，回去麻煩給我們資料進行到什麼程度，照理來說應該要關注，如果他是隨便亂說更可惡，引起這麼大的，必須要說出來是誰，按照源頭查出有沒有洩密，而且洩密對象是中共，這不是很重要嗎？必須去追查是誰，麻煩給我們資訊，你只要讓大家知道，已經有在調查。

馬文君痛批，就算他是開玩笑也要說清楚，掌握這麼多資料的人，每天可以一直講都沒有洩密？他的朋友為什麼被抓？有人去問過嗎？因為當初他們來說是合法非正式管道，在這裡要求相關單位盡速查察清楚，讓他說清楚。