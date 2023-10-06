魏妙如首次與未婚夫黃昺翔同台演出。（天賦音樂提供）

魏妙如日前在高雄開唱。（天賦音樂提供）

新加坡歌手魏妙如日前在高雄藍色狂想展開新專輯《同溫》小巡演，除了好友鐘綺到場支持，製作人未婚夫也首度同台演唱他們的合唱曲〈擠燒〉，最令現場觀眾意外的是，不僅金曲歌王蕭煌奇驚喜現身與魏妙如合唱〈一人水一項〉，她的未婚夫黃昺翔也現身台上，小倆口首度同台演出，令現場歌迷高呼值回票價。

魏妙如8月底發行全新專輯《同溫》後展開專輯巡演，近期分別在台北及高雄開唱，距離上一次在高雄開唱已是2年前，許多粉絲都相當期待，不料演出當天小犬颱風逐漸逼近，開唱前她十分擔心觀眾是否能順利前來，登台後看到全場滿座的觀眾，讓魏妙如彷彿吃了定心丸，順利完美演出。

令人驚喜的是，資深前輩蕭煌奇特地南下為她加持，不僅和魏妙如合唱〈一人水一項〉，還加碼獨唱2首歌，更意外的是，魏妙如的音樂人未婚夫黃昺翔意外現身合唱2人在專輯中合作的新歌〈擠燒〉，也是小倆口首次同台演出；有趣的是，黃昺翔在演出過程中自然地摟住未婚妻魏妙如的腰，台下粉絲紛紛驚呼，但她卻嚇到又害羞地推開他，成為當晚粉絲獨家見證的可愛小橋段。魏妙如小巡演下一站將於10月31日在台北Oldie Goodie演出，詳細訊息可上魏妙如官方社群網站查詢。