警方查扣彈簧刀。（警方提供）

新北市板橋區41歲吳姓男子，本月4日晚間購物後返家，在社區門口突然遭不明人士從後刺傷右臀，轄區海山警分局獲報，3小時後循線在蘆洲區逮捕涉案23歲張姓男子，張男供稱，因不滿與吳男在路上用不友善的眼神瞪他，所以持隨身彈簧刀刺傷吳男。偵訊後，警方以傷害罪嫌將張男送辦。

瞪人屁股挨刀？ 受害人另有官司疑有內情

4日晚間7時許吳男在板橋中正路自家社區門口，遭不明男子刺傷右臀，造成寬1.5公分穿刺傷，吳男就醫並向警方報案。吳男向警方表示，因最近他有官司仍在纏訟中，懷疑係遭對造挾怨報復，教唆他人行凶。

警方擴大調閱監視器，根據涉案男子體型、穿著等特徵，晚間10時許循線追查到蘆洲區長安街，發現張男與嫌犯特徵相符，上前盤查後確認就是行凶歹徒，現場逮捕張男並起獲彈簧刀1把。

警方將張男帶回偵訊，經釐清動機後，確認與被害人的官司無關。張男供稱，當時他到板橋中正路找朋友，走在路上與吳男錯身而過，吳男卻用帶有挑釁意味的眼神瞪他，所以他轉身尾隨吳男，趁四下無人時，持防身用的彈簧刀刺傷吳男。

吳男對張男的說詞感到莫名其妙，所以拒絕和解，堅持對張男提告。偵訊後，警方已依傷害罪嫌將張男移送檢方偵辦。