長久以來，該臉部監控技術在英國一直受到公民自由組織的批評。歐盟地區也出現全面禁止的呼籲。

英國警方此前在許多大型公共場所和活動當中，包括在查爾斯國王加冕典禮上，部署過這種臉部識別技術。

此前英國的警察首長Chris Philp在執政的保守黨年會上說，透過新的護照資料庫來進行的生物特徵識別技術，可以用來監視和捕抓罪犯。該言論遭到許多人士的批評。

在周五發布的聯合聲明中，跨黨派的國會議員說：「我們呼籲英國警方和私人企業立即停止將臉部識別技術用於公共監視」。

許多非營利組織和慈善機構也支持此一運動，包括「老大哥在看著你」(Big Brother Watch)、「Runnymede信託基金」和Foxglove。

「老大哥在看著你」負責人Silkie Carlo說：「這種危險的威權技術有可能讓民眾在警察眼中變成行走的身份證」。「在把這種改變隱私的技術導入英國生活之前，我們必須緊急停止臉部識別，進行議會審查，以及更廣泛的民主辯論」。