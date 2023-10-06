行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委陳雪生質詢時提到，最近習近平先生提出新四通，無非主要是通橋，包含通水、通電、通氣，院長有什麼看法？陳建仁說，目前為止馬祖整個水氣電部分，都會加強相關建設，也沒有迫切性。

陳雪生說，金門馬祖老百姓很歡迎，而且樂觀其成，他們統戰都已經統戰了幾十年了，我被統戰了嗎？

陳雪生指出，他的祖先都在那裡，在台灣沒有半個親戚，「說中國是我的祖國也不為過，但是我走遍全世界、最喜歡台灣，台灣民風純樸、百姓非常自由，非常喜歡住在這塊我生長的地方，他講新四通就有機會談了，他講一個中國、你講一邊多國，一定有機會談判。」

陳雪生直言，國防部長說備戰就是避戰，2000個饅頭跟人家幾萬個饅頭，你備戰沒錯，但馬祖怎麼備戰？金門、馬祖要防守嗎？

國防部長邱國正回應，軍事作戰有地形利用、都有利弊，也不用那麼悲觀，我們能做的，就是讓中共若要進犯，要付出代價，光這點就讓他們考慮有無必要，不能說毫無作為。

陳雪生反駁，東莒跟西莒一共200個兵，這叫備戰？漁船上來就結束了，「我不是滅自己威風，自己長年住在那邊，他既然提出新四通就歡迎，他球丟過來就丟回去，像亞運就是很好交流機會，邱主委會打籃球，帶籃球隊員過去比賽，他們乒乓外交、我們籃球外交。」

此外，陳雪生也提到，蔡英文總統2日巡視軍務，有跟她提到馬祖大橋建設的問題，對南竿跟北竿連結很重要，從107年進入綜合規劃，花了1億6千萬玩，行政院秘書處一直不停打轉，應該是總統或院長還沒點頭。

陳建仁說，前次委員也質詢過，了解這個案子，雖然距離不長，但是深到60公尺，在施工上要考慮到安全，會對於規畫過程比較謹慎，給民眾安全方便的馬祖大橋。