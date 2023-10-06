港警獲報到場處理。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）
港警獲報到場處理。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市旗津過港隧道傳出意外，6日中午12點多，前鎮往旗津方向限高架被車輛撞斷，造成後方車嚴重回堵。高雄港務警察總隊獲報到場處理，並進行調撥車道，開始疏導，目前採取單孔雙向通車，無人員受傷，警方仍持續於現場處理中。

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