高雄過港隧道限高架又遭擊落 一度嚴重回堵 13:322023/10/06 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旗津過港隧道限高架被車輛撞斷。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港警獲報到場處理。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真） 高雄市旗津過港隧道傳出意外，6日中午12點多，前鎮往旗津方向限高架被車輛撞斷，造成後方車嚴重回堵。高雄港務警察總隊獲報到場處理，並進行調撥車道，開始疏導，目前採取單孔雙向通車，無人員受傷，警方仍持續於現場處理中。 中颱小犬步步進逼 高雄市明天停班、停課 高雄登革熱＋28 市府查積水容器2成有孑孓 小犬颱風逼近 高雄山區防災機具就位完成 #高雄 #過港隧道 #限高架 #港務警察 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜連兩天造訪高雄 戴太子爺帽喊：台海安全人民安心 17:282023/10/03 政治 天兵駕駛自撞翻覆 母po監視器畫面討拍「機車惡意逼車」被酸爆 12:132023/10/04 社會 小犬來勢洶洶 高市今晚6時停班、停課 10:402023/10/04 生活 男酒駕喝茫醉倒駕駛座 警叫醒辯稱：我停路邊啊 11:402023/10/04 社會 男子入住高雄某商旅驚見紅光 細看竟是針孔鏡頭 20:282023/10/03 社會 捷運開發小貝湖恐釀淹水惡夢？ 高市：滯洪功能大增 11:542023/10/04 生活 颱風小犬來襲！ 高雄明正常上班課 陳其邁提醒注意「這些事」 21:122023/10/03 生活 高市6點以後颱風假 家長灌爆陳其邁臉書：不如不要放 11:462023/10/04 生活 蜜棗果期逢小犬颱風攪局 高雄副市長赴燕巢關心颱風整備 16:492023/10/04 生活 酒店妹要求女網友買遊戲點數 遭拒竟搬「大哥」威脅 10:552023/10/03 社會 小犬颱風接近 「高雄農來訊」提醒農友這幾件事 11:262023/10/03 生活 品觀點｜培力優秀人才回流美濃 高客委會輔助文創扎根原鄉 16:412023/10/04 生活 高捷延伸東港爭「一車到底」 捷運局已向屏縣府提建議 17:382023/10/04 生活 「小犬」來勢洶洶 陳其邁坐鎮防颱明日議程延後 22:482023/10/03 政治 「小犬」陸警警戒範圍擴大 新增高雄！暴風圈籠罩4縣市恐淹水 16:032023/10/03 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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