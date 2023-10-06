本季結束成為自由球員的二刀流好手大谷翔平，許多球隊試著爭取他的加盟，美媒《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）爆料，有一支球隊的名字意外浮出水面，成為爭奪大谷翔平的真正威脅。

知名大聯盟記者海曼表示，紅襪最近開始聯繫了大谷翔平，並引述一位有興趣爭奪大谷的球隊高層的說法，「紅襪才是最大威脅。」海曼指出，如果紅襪和大谷簽約的話，球迷們就會忘記失去貝茲（Mookie Betts）的痛，至少會暫時忘記。

大谷翔平與波士頓有所連結，當地運動用品公司New Balance才提供一份代言長約給大谷，而自從紅襪將貝茲交易出去後，過去4年3度排在分區墊底，受到不少紅襪球迷大肆批評。

一般認為西岸豪強道奇、巨人，以及本賽季失利但有大量金錢挹注的大都會，是大谷翔平明年的潛在下家。道奇上季補強動作不大，被認為是為備妥銀彈而有所保留。巨人除了想網羅大谷外，也正對日職強投山本由伸進行調查。大都會開除總管艾普勒（Billy Eppler），過去他擔任天使總管時期就有成功簽下大谷的例子，由前釀酒人總管史提姆斯（David Stearns）接任棒球部總管。