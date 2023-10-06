2024總統大選進入白熱化階段，藍白合進度也備受關注，民眾黨主席柯文哲今拋出以5家民調作為藍白合的評判。對此，國民黨主席朱立倫直言，藍白合已溝通協調很久，最重要的關鍵是建立共同理念，且確認願意藍白合組政治聯盟，也希望國民黨總統參選人侯友宜與柯盡快見面，各種方法都不會排除。

朱立倫今出席侯友宜身障社福團體後援會成立大會時，先是歡迎柯文哲回到台灣，柯這次訪美很辛苦也很順利，表示藍白合已經溝通協調很久了，最重要的關鍵一定是建立在共同的理念、共同的理想，必須要確認共同的理念、共同的理想，而且確認是願意藍白合，組成這樣的一個政治聯盟。

朱立倫指出，他跟柯文哲之間沒有問題，希望讓侯友宜跟柯文哲能盡快見面，這是非常關鍵，確認大家都是基於共同理念和理想推動藍白合，他相信柯文哲也知道，媒體和外界各種建議都有，藍營從來沒排除各種可能、任何方法。

朱立倫透露，他昨天與前立法院長王金平見面，王金平本來就是國民黨重要前輩，在全國各地的系統都有影響力，昨天主要是在討論高雄的總統和立委選情怎樣去做整合，接下來在高雄也要辦重要的活動，所以需要再討論細節。

對於前高雄市長韓國瑜將在11日與侯友宜一起幫小雞造勢，朱立倫強調，感謝韓國瑜、中廣董事長趙少康，和前主席連戰、吳伯雄或是黨內等好朋友，願意來協助侯友宜、協助立委參選人團結勝選，都非常感謝。

此外，針對有媒體人拿出國民黨內參民調指侯友宜仍落後柯文哲，對此，朱立倫表示，他現在對於媒體人在路上撿到或是夢到的東西都不願意回應，這些事情當成茶餘飯後的笑話就好了。