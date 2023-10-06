大來賓許效舜大駕光臨。(TVBS提供）

TVBS《食尚玩家熱血48小時》特別企劃眾星雲集，這回環島企劃從台北出發，依序有王子（邱勝翊）、健志（廖建至）、威廉媽媽、陳妤、張立東、筠熹、趙駿亞以及壓軸登場的綜藝天王許效舜擔任導遊。

首集由王子（邱勝翊）安排一系列浪漫餐廳，他表示：「我覺得朵拉在這邊搭配兩個直男（指威廉與風田）真的委屈了，所以我安排先去吃個浪漫的澳式早午餐，吃飽喝足後再去好吃又好拍的咖啡廳，相信朵拉一定會非常滿意這次的行程。」

大明星好友環島列車是製作單位特別邀請「威風拉」三位主持人的好友們，分別在台灣各地輪番上車擔任導遊，並接棒帶他們在五天內環島，體驗五花八門的有趣行程，讓三位主持人體驗久違與好友一起出遊的快感。

台中場由健志擔任導遊，帶領大家去探索美食，他表示：「我是道道地地的台中人，大家最常去西區大馬路上許多火鍋店與燒肉店吃飯，所以這次反而想帶他們去吃巷子內的美食。」節目中特別進行了一場拼酒挑戰賽，健志與餐廳老闆兩人竟遙遙領先主持人三人，差點嚇壞酒量極差的朵拉，令大家都甘拜下風。

威廉媽媽（劉素娟）活潑開朗，互動幽默風趣，已被公認為「收視保證」的來賓，這次在彰化除了帶大家吃遍銅板美食，還舉行了一場黑泥田拔河比賽，把大家搞得滿臉泥沙，甚至在泥田裡跌個四腳朝天，笑鬧不斷。

環島到花蓮時，風田邀請筠熹擔任導遊，沒想到筠熹毫不猶豫立刻答應，直接從桃園趕來花蓮，令人不禁懷疑起雙方的曖昧程度，風田則大方公開與筠熹的私訊對話，眼尖的威廉發現對話中充滿愛心符號，反而讓筠熹害羞不已。本企劃將在今（6日）晚開始每周五連播3集。